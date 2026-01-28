De Amerikaanse toptennisster Jessica Pegula heeft zich uitgesproken over de momenten waarop collega's Coco Gauff en Iga Swiatek in ongemakkelijke situaties gefilmd werden op Melbourne Park. Ze noemt het een 'schending van de privacy'.

Gauff vernielde haar racket na de nederlaag tegen Elina Svitolina in de kwartfinale van de Australian Open. Swiatek werd vastgelegd toen ze verward de spelerszone binnenkwam en aan de telefoon was met haar psychologe omdat ze haar accreditatie vergeten was. Alleen al die momenten doen veel stof opwaaien, vooral bij de toptennissters zelf.

Gauff dacht dat ze, door zich achter een paneel terug te trekken om haar racket te breken, buiten het zicht was. Maar dat bleek niet zo te zijn. Jessica Pegula, die voor het eerst de halve finales van de Australian Open bereikte, werd gevraagd naar dit gebrek aan privacy, aangekaart door haar collega's op het circuit.

'Het is waanzin'

"Ik ben geen fan van de camera's. Ik zag het gisteravond en dacht: 'Jeetje!' Het is net als toen Aryna de finale verloor, ik dacht: 'Kunnen jullie de meiden geen momentje voor zichzelf gunnen?'", zei de Amerikaanse, verwijzend naar de beelden van vorig jaar in de kleedkamer met Sabalenka, die in de finale verloor van Madison Keys. "Eerlijk gezegd hadden we het jaren geleden al over camera's. Ik herinner me dat toen Maddie Keys in de raad zat, haar topprioriteit was om van deze camera's af te komen. Het is waanzin."

'Ze zijn overal'

Dat er bordjes hangen om tennissers te attenderen op de draaiende camera's, is een slappe maatregel volgens Pegula. "Dit jaar lijkt het nog erger. Ik zie dat ik in de sportschool ben en er is een video van mij die het complex binnenkomt. Ik heb mensen gezien waarvan ik niet eens wist dat ze er waren, in gebieden waar je niet verwacht dat iemand je volgt. Ze zijn in elke gang", liet ze haar klachten de vrije loop.

'Enige veilige plek is de kleedkamer'

"Coco had gelijk toen ze zei dat de enige veilige plek de kleedkamer is, wat waanzin is. Het gevoel hebben dat iemand je constant filmt... ik zag online dat mensen inzoomden op de telefoons van spelers en dat soort dingen. Het is volkomen nutteloos. Ik denk dat het een echte schending van de privacy is", voegde Pegula eraan toe.

'Dat is niet oké'

"We staan op de baan, op televisie. Je gaat naar binnen en je bent op televisie. Letterlijk het enige moment dat je niet gefilmd wordt, is als je gaat douchen en naar het toilet moet." Ze onthulde vervolgens een opmerkelijk detail. "De organisatie vroeg me om sommige dingen te verwijderen omdat zij de rechten op de beelden bezitten. Ik dacht: 'Meen je dat serieus? Ik plaats iets dat verwijderd moet worden, maar jullie kunnen me in elke gang zien en dat online plaatsen? Dat is niet oké."

