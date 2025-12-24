Tennisfans hoeven nooit lang te wachten op het eerste grote toernooi in het nieuwe jaar: de Australian Open begint dit keer al op 18 januari. Voor die tijd is de kwalificatie, waar dit keer vier Nederlanders aan meedoen.

Guy den Ouden bij de mannen en Arantxa Rus, Anouk Koevermans en Eva Vedder bij de vrouwen beginnen op 12 januari op Melbourne Park aan hun weg naar het hoofdtoernooi.

Op basis van hun positie op de wereldranglijst zijn Tallon Griekspoor, Jesper de Jong, Botic van de Zandschulp en Suzan Lamens al zeker van deelname. Van hen heeft alleen Griekspoor, als nummer 25 van de wereld, een beschermde status bij de loting.

Carlos Alcaraz

Voor de grote Carlos Alcaraz zal het een bijzonder toernooi worden. Hij wist inmiddels alle Grand Slam-toernooien twee keer te winnen, behalve de Australian Open. Daar staat de teller nog altijd op nul voor de pas 22-jarige Spanjaard. Sterker nog: zijn beste resultaat is de kwartfinale. Hij strandde in 2024 en 2025 in die ronde.

Alcaraz neemt na het winnen van een Grand Slam-toernooi een tatoeage die past bij het land. Zo zette hij het vrijheidsbeeld en de Brooklyn Bridge op zijn lichaam na het winnen van de US Open en bijvoorbeeld de Eiffeltoren na Roland Garros. Mocht hij de Australian Open winnen, verklapte hij al een kangoeroe te laten tatoeëren.