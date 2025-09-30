Het zijn niet de maanden van Tallon Griekspoor. De Nederlandse toptennisser stelde teleur op grote toernooien en brak met de ene na de andere coach. Dinsdagochtend (Nederlandse tijd) had hij een succesje kunnen boeken in de roerige tijd, alleen dat lukte niet.

De malaise van Griekspoor begon in juni al op Wimbledon. Daar werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld, terwijl hij even daarvoor het grastoernooi van Wimbledon had gewonnen. Ook op de Amerikaanse tour stelde de Nederlander teleur. Na één wedstrijd was het ook al klaar op de US Open. Tussendoor maakte Griekspoor bekend niet meer deel te maken van het Nederlandse Davis Cup-team.

Griekspoor maakte maandag bekend te breken met de Belgische coach Kristof Vliegen. De twee gingen vorig jaar oktober na een succesvolle periode al uit elkaar, maar vonden elkaar in juni weer. Toch eindigde de hernieuwde situatie niet zoals gehoopt. Vanuit beide kampen kwam nog geen reactie op het nieuws, als schreef Vliegen op Instagram: 'Het is tijd voor een nieuwe baan'.

Uitschakeling in dubbelspel

De breuk kwam voor Griekspoor op een lastig moment. Dinsdagochtend (Nederlandse tijd) speelde hij namelijk de halve finale van het dubbelspel van de China Open in Beijing. In het enkelspel verloor hij vrijdag al van de Fransman Corentin Moutet. Met zijn Franse dubbelpartner Benjamin Bonzi kon Griekspoor zich revancheren voor de afgelopen maanden.

Dat lukte aardig, tot aan de halve finale. Het duo verloor van de Russische tennissers Andrey Rublev en Karen Khachanov. Een break in de eerste game van de wedstrijd was voldoende voor setwinst voor de Russen: 6-4. In het tweede bedrijf plaatsten Rublev en Khachanov twee keer een break (6-2), waardoor de partij er na een uur al op zat.

Griekspoor loopt enorm veel prijzengeld mis

De Russen hebben zich dus geplaatst voor de finale. Daardoor zijn ze ieder verzekerd van minimaal 55.000 euro. In de finale ligt 210.000 euro klaar voor het winnende team, dat dus door tweeën moet worden gedeeld. Griekspoor en Bonzi moeten het doen met zo'n 28.000 euro per persoon.