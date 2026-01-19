Voor Novak Djokovic werd maandag 19 januari een speciale dag. De Servische toptennisser boekte op de Australian Open zijn honderdste zege ooit. 'Noler' plaatste zich zonder echte inspanning voor de tweede ronde dankzij zijn zege op de Spanjaard Pedro Martinez: 6-3, 6-2 en 6-2.

Djokovic brak de Spanjaard meteen in zijn eerste servicebeurt en gaf die voorsprong in de eerste set niet meer uit handen. De huidige nummer 4 van de wereld haalde zonder problemen de tweede set binnen, waarna hij de zege veiligstelde met twee breaks in de derde set. De Serviër treft de Italiaanse qualifier Francesco Maestrelli in de tweede ronde. Die kon niet geloven dat hij tegen Djokovic mag spelen.

Beelden via Eurosport / HBO Max.

De 38-jarige Djokovic won de Australian Open tien keer, een record. Zijn laatste zege op een grandslamtoernooi dateert van 2023. Vorig jaar bereikte Djokovic op alle grandslams de halve finale. Hij moest op de Australian Open opgeven tijdens zijn partij in de halve eindstrijd tegen de Duitser Alexander Zverev.

Beelden via Eurosport / HBO Max.

Iga Swiatek

Bij de vrouwen had de als tweede geplaatste Iga Swiatek een stuk meer moeite om de eerste ronde te overleven. De Poolse is haar jacht op de 'career grand slam' begonnen met een moeizame zege op Yue Yuan. De mondiale nummer 2 uit Polen won met 7-6 en 6-3 van de Chinese qualifier.

Swiatek kwam in de eerste set twee keer op achterstand, maar werkte beide keren de achterstand weer weg. In de tiebreak was de Poolse daarna de sterkste. Swiatek kende minder problemen in de tweede set en verzekerde zich na bijna twee uur van de winst. Ze treft in de tweede ronde de Tsjechische Marie Bouzkova.

Beelden via Eurosport / HBO Max.

Alleen Australian Open nog nodig

Swiatek heeft alleen nog een eindzege op de Australian Open nodig om haar 'career grand slam' te voltooien. Ze won vier keer Roland Garros, een keer de US Open en een keer Wimbledon. In Melbourne bereikte ze twee keer de halve finales (2022 en 2025).

