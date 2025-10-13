De Australische tennisser Nick Kyrgios is de laatste jaren door blessures weinig meer te zien op de baan. In de jaren daarvoor gold hij als de 'Bad Boy' van het circuit. Wel kreeg hij destijds steun van topspeler Any Murray. Maar hun band lijkt wat verwaterd.

Kyrgios (30) kende enorme hoogtepunten in zijn loopbaan, zoals het bereiken van de finale bij Wimbledon in 2022. Novak Djokovic won in vier sets. Ook won hij in 2022 het dubbelspel bij het grandslamtoernooi in zijn geboorteland, het Australian Open.

Andy Murray

'King Kyrgios', zoals hij zichzelf weleens profileerde, werd gevreesd om zijn woede-aanvallen op en buiten de baan. Ook op social media kon hij enorm uithalen en ruziede hij er op los. Daarnaast ging het in zijn liefdesleven goed mis en kampte hij ook met gedachtes aan zelfmoord. In zijn donkerste dagen stond toptennisser Andy Murray voor hem klaar.

"Andy zag op mijn arm dat ik mezelf pijn had proberen te doen en vroeg meteen wat er aan de hand was", vertelde Kyrgios in 2023 tegen interviewer Piers Morgan. "Het was behoorlijk slecht op dat moment. Hij probeerde me natuurlijk advies te geven, maar ik zat zo vast in mijn gewoontes dat ik toen niet luisterde."

'Te belangrijk'

Twee jaar later blijkt dat de twee elkaar nauwelijks nog opzoeken of sperken. Dat zegt Kyrgios in de podcast van zijn landgenoot Josh Mansour, een voormalig rugbyspeler. Mansour vraagt hoe het gaat met hun vriendschap en vervolgens zoekt Kyrgios even naar de juiste beschrijving daarvan.

Nick #Kyrgios has called out Andy #Murray for 'acting too important' and says the two are no longer friends, merely 'colleagues.'https://t.co/w0JjU3hKv8 — Tennis365 (@tennis365com) October 13, 2025

"Ja ik bedoel, ik weet niet eens of hij nog wel een vriend is", aldus Kyrgios. "Ik denk dat hij nu gewoon een collega is. Ik bedoel, we waren veel hechter, maar nu? Ik weet het niet. Hij hielp me in een hele duistere periode. Hij was een van de mensen die me steun gaven. Maar nu praten we niet zoveel meer. Ik vroeg hem laatst of hij in mijn podcast wilde komen. Maar hij voelde zich daar te belangrijk voor ofzo. Dus dat is de waarheid. Ik denk: bro, maak tijd voor me vrij."