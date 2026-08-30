Voormalig Tsjechisch tennisser Daniel Vacek is ervan overtuigd dat Novak Djokovic nog lang niet klaar is met het winnen van Grand Slam-titels en dat hij de kracht heeft voor nog minstens één grote trofee.

De US Open staat voor de deur en de voormalige Tsjechische tennisser Daniel Vacek gelooft stellig dat Novak Djokovic kan zegevieren en zijn felbegeerde 25e Grand Slam-titel kan binnenhalen. Het zou voor de Serviër zijn vijfde titel van het grote toernooi in de Verenigde Staten betekenen. In dat geval zou Djokovic grootheden als Roger Federer, Pete Sampras en Jimmy Connors evenaren. Alleen de Amerikaan Bill Tilden won vaker dan dat trio: zeven keer.

Aangezien Jannik Sinner dit jaar niet deelneemt aan de US Open en Carlos Alcaraz terugkeert na een maandenlange blessure, twijfelde Vacek er geen moment aan of Djokovic tot de topfavorieten in New York behoort. De Tsjech won in de jaren '90 drie grandslamtitels in het dubbelspel met Yevgeny Kafelnikov.

'Grootste sporter ooit'

"Novak is de grootste tennisser aller tijden, en waarschijnlijk zelfs de grootste sporter ooit. Natuurlijk wordt het met de jaren zwaarder, vooral wat betreft fysieke conditie en gezondheid. Er komen veel jonge, fysiek zeer sterke spelers aan. Maar als alles voor Novak op zijn plek valt, denk ik dat hij nog steeds zijn 25e Grand Slam kan winnen", stelt Vacek in gesprek met het Servische Blic.

Djokovic begint zijn jacht op zijn vijfde US Open-titel, en zijn 25e Grand Slam in totaal, tegen de Argentijn Mariano Navone. Die wedstrijd staat gepland voor maandag, niet eerder dan één uur 's nachts Nederlandse tijd.

Wietlucht

In aanloop naar de US Open gaat het alweer over een probleem dat Djokovic vorig jaar al aankaartte: de wietlucht. De organisatie hanteert een strikt rookverbod op het terrein van de US Open, maar spelers kunnen de wietlucht vanuit Corona Park toch ruiken vanaf Flushing Meadows, het tenniscomplex. Djokovic sprak zich er vorig jaar al duidelijk over uit. "Je kunt de geur echt ruiken, het is niet iets wat je kunt missen. Sommige mensen worden er meer door gestoord dan anderen. Ik ben ook geen fan van de geur, het stinkt. Maar het is hier toegestaan en je moet het accepteren."

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