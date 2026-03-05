Anastasia Potapova heeft niet de leukste week achter de rug, maar heeft alle zorgen die ze had in de kleedkamer achtergelaten. De Oostenrijkse vriendin van de Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor sloeg zich in een lastige wedstrijd naar de tweede ronde van het Indian Wells-toernooi.

Voor de geboren Russische kwam de op handen zijnde oorlog in Iran erg dichtbij. Zij moest haar vriend Griekspoor de afgelopen dagen missen, omdat hij vastzat in Dubai na zijn tennistoernooi aldaar. Hij raakte vlak voor de finale ook nog eens geblesseerd en kon de eindstrijd tegen Daniil Medvedev dus niet eens spelen. Via ongetwijfeld FaceTime kon hij Potapova op de hoogte houden en vertellen dat hij woensdag weer naar Nederland kon na dagenlang vast te hebben gezeten in Dubai.

Lastige eerste horde

Potapova moest zich ondertussen aan de andere kant van de wereld, in het Amerikaanse Indian Wells, voorbereiden op haar eerste ronde op het grote WTA-toernooi. Ze moest in de eerste ronde tegen de Canadese qualifier Marina Stakusic en kwam ook nog eens met 1-0 in sets achter. De nummer 91 van de wereld draaide de wedstrijd echter in bijna 2,5 uur tijd in haar voordeel om. De tweede set pakte ze met 6-1 en de beslissende derde set ging in bijna een uur met 7-5 ook naar Potapova.

Jasmine Paolini

De 24-jarige Oostenrijkse speelt in de tweede ronde tegen Jasmine Paolini. De Italiaanse is de nummer 7 van de wereld en was de eerste ronde vrijgeloot. Zij stroomt nu dus pas in en moet tegen Potapova. In het vrouwentoernooi vloog er met Paula Badosa een grote naam al meteen uit. De Spaanse kampte de afgelopen maanden met blessures en vormdipjes en verloor nu van Yulia Putintseva. Badosa is inmiddels uit de top-100 van de wereld gevallen.