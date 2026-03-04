Tallon Griekspoor zat de afgelopen dagen vast in Dubai door de onrust in het Midden-Oosten. De tennisser heeft die plaats woensdag eindelijk kunnen verlaten en is weer terug in Europa.

Griekspoor was vast komen te zitten in de Verenigde Arabische Emiraten door de oorlog in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten en Israël voerden afgelopen weekend aanvallen uit op Iran en dat land sloeg vervolgens terug door raketten en drones naar andere landen in de regio te sturen. Dubai was één van de doelwitten en sindsdien was het luchtruim grotendeels gesloten. Het was daardoor onzeker wanneer hij het land kon verlaten.

Het is Griekspoor uiteindelijk toch gelukt om het land te verlaten. De beste tennisser van Nederland is samen met zijn broer Scott geland in Milaan, meldt zijn coach Marc Dijkhuizen, die zelf nog probeert naar zijn woning in Bahrein te komen.

Ook andere spelers inmiddels uit Dubai

Griekspoor haalde vorige week de finale van het tennistoernooi in Dubai na knappe zeges op Alexander Bublik, Jakub Mensik en Andrey Rublev. In die laatste partij raakte hij echter geblesseerd en dus meldde hij zich af voor de finale tegen Daniil Medvedev. Door die kwetsuur mist hij sowieso het masterstoernooi van Indian Wells.

Medvedev zat de afgelopen dagen net als Griekspoor ook vast in Dubai en had wat meer haast dan Griekspoor om het land te verlaten. De Rus doet namelijk wel mee aan het eerste masterstoernooi van het jaar. Samen met landgenoten Rublev en Karen Khachanov is het hem inmiddels ook gelukt om het land te verlaten. Ze reden van Dubai naar Oman en vlogen vanaf daar via Turkije naar de Verenigde Staten.

Rentree nog onzeker

Het is nog onduidelijk wanneer Griekspoor zijn rentree zal maken. De verwachting was eerder deze week dat hij op het masterstoernooi van Miami, dat op 18 maart van start gaat, mogelijk weer zijn opwachting kan maken. Anders wordt het bij de start van het gravelseizoen, voor Griekspoor waarschijnlijk in Marrakesh vanaf 30 maart. Op dat toernooi was de Nederlander in 2025 verliezend finalist.