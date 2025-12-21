Het is wéér raak: opnieuw heeft een tennisser een jarenlange schorsing gekregen van de International Tennis Integrity Agency (ITIA) wegens het overtreden van de corruptieregels. Ditmaal is het de Chinees Renlong Pang.

De 25-jarige Pang (25) heeft een gigantisch hoge schorsing gekregen van de ITIA. Hij mag de komende twaalf jaar niet meer in actie komen op de baan, omdat hij in 2024 meer dan twintig wedstrijden heeft gemanipuleerd of geprobeerd te manipuleren. Daarnaast moet hij een boete van 94.000 euro betalen.

De 25-jarige Chinees bereikte in 2024 zijn beste ranking ooit: de 1.316e plaats. Hij was dus allesbehalve een hoogvlieger.

Bekentenis

Pang heeft inmiddels ook zelf schuld bekend. Hij manipuleerde vijf wedstrijden en benaderde zeventien keer andere professionele spelers met vergelijkbare voorstellen. In totaal zijn minstens zes van zijn wedstrijden gemanipuleerd.

De Chinees mag tot 2036, wanneer hij 37 jaar oud is, niet meer deelnemen aan ATP- en ITF-toernooien. De schorsing blijft van kracht, zelfs als hij zou willen trainen of deelnemen aan wedstrijden onder toezicht van deze organisaties.

De laatste officiële wedstrijd die Pang speelde, was op 1 november 2024. Hij verloor toen van Aliaksandr Liaonenka met 3-6, 3-6, na een uur en zes minuten spelen.

Quentin Folliot

Hiermee is Pang de tweede tennisser die in korte tijd wordt geschorst vanwege het overtreden van de corruptieregels. Eerder deze maand was het namelijk de Franse Quentin Folliot die een fikse schorsing kreeg opgelegd.

De 26-jarige Fransman kreeg een schorsing van twintig jaar. Daarnaast kreeg hij een boete van ruim 64.000 euro en moet hij ook nog eens voor 40.000 euro aan corrupt verkregen betalingen terugbetalen.

Folliot zijn hoogste positie op de wereldranglijst van ATP was 488. Gedurende zijn carrière verdiende hij ruim 55.000 euro. Hij was dus, net zoals Pang, bepaald geen hoogvlieger.