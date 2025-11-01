Kurts Adams Rozentals (23) is een veelbelovende kanoër, maar het is de vraag of hij de belofte gaat inlossen. Rozentals is door de Britse bond Paddle UK voor twee jaar geschorst. Dat heeft een letterlijk pikante oorzaak.

Het conflict tussen de winnaar van zilver in de C1-klasse bij het WK onder 23 van 2023 en Paddle UK suddert al langer. In april 2025 werd de atleet geschorst vanwege een video die hij deelde op Instagram.

"Ik heb bewust gewaagde video's op Instagram geplaatst om mensen naar mijn OnlyFans-pagina te lokken. Zo probeer ik mijn olympische droom te financieren”, vertelde de kanoër aan de BBC.

OnlyFans

Paddle UK had dus op zich geen moeite met het account op OnlyFans. Daarmee kunnen atleten ook onschuldige beelden delen, zoals de Belgische schaatser Bart Swings doet. Hij laat bijvoorbeeld zien hoe hij traint en zich mentaal voorbereid.

Na dat akkefietje heef Rozentals in de media verteld dat de berisping wel louter was omdat hij een account heeft op OnlyFans. Paddle UK vindt het schandalig dat de sporter het publiek heeft misleid over de handelswijze van de bond. Daarom is er een nieuwe maatregel genomen: Rozentals is voor twee jaar geschorst. De bond heeft het over "gerichte acties om UK Paddle in diskrediet te brengen" en over "ongepast, beledigend en immoreel gedrag".

Geld

De kanovaarder kreeg van Paddle UK circa 18.000 euro per jaar. Dat is verre van genoeg om een leven als profsporter te leiden, vertelde hij aan de BBC. "Als je dan ook nog huur, reiskosten en boodschappen moet betalen...", stelde hij.

"De meeste atleten die fulltime trainen, wonen in Londen. Zij hebben het geluk dat hun ouders bij kunnen springen. Dat heb ik niet. Ik heb jarenlang krom moeten liggen. Mijn moeder moest 90 uur per week werken en kreeg deurwaarders op haar dak. Ik wilde een oplossing vinden, zodat mijn moeder zonder zorgen kon leven en ik alles op mijn sportcarrière kon zetten."

Geen commentaar

Op Instagram reageert hij luchtig op het nieuws. Hij laat in enkele story's zien dat hij nieuwsberichten over zichzelf leest en bekijkt. Hij trekt zijn shirt uit en schrijft: "No comment."