Wel heel speciale jurk voor Oekraïense tennisster op Wimbledon: 'Ze wilde haar vrouwelijkheid benadrukken'

Marta Kostyuk plaatste zich maandag overtuigend voor de tweede ronde op Wimbledon en dat deed de Oekraïense nummer achttien van de plaatsingslijst in een opvallende jurk.

De 22-jarige Kostyuk besteedt graag aandacht aan haar verschijning en pakt ook op Wimbeldon weer uit. De regels schrijven voor dat de kleding die de deelnemers aan het prestigieuze tennistoernooi dragen wit is en dat inspireerde de Oekraïense en haar team.

Jarige tennisster steelt net voor Wimbledon de show met gewaagde foto's Marta Kostyuk werd zaterdag 22 jaar en dat vierde de Oekraïense tennisster uiteraard. Twee dagen voor het begin van Wimbledon liet de nummer negentien van de wereldranglijst weten nog maar één wens te hebben.

De stijl van de kleding van Kostyuk is gebaseerd op een bijzondere jurk: haar eigen trouwjurk. Op 1 november 2023 trad ze op Cyprus in het huwelijk met Heorhii Sudakov. "We hadden het paar bekenden over mijn kleding voor Wimbledon en toen besloten we: 'waarom laten we het niet op mijn trouwjurk lijken?'", vertelt ze in Vogue.

Joelle Michaeloff, de designer van kledingmerk Wilson, die ook betrokken was hij het ontwerp van de trouwjurk, vertelt: "Ik wilde weten op welk onderdeel van haar lichaam ze trots was en welk onderdeel ze eventueel wilde verbergen. Marta is behoorlijk sterk en gespierd en soms voelt ze zich daardoor wat minder vrouwelijk. Ze haar vrouwelijke kant daarom graag benadrukken. Dat is het uitgangspunt geweest."

In tegenstelling tot de trouwjurk, is er in de tennisvariant ruimte om tennisballen te bewaren in een broekje onder de jurk. "En we hebben de halslijn wat verhoogt om ongelukjes te voorkomen", aldus Michaeloff.

In de eerste ronde op Wimbledon zorgde de jurk alvast niet voor problemen. Rebecca Sramkova werd in twee sets aan de kant gezet: 6-3 en 6-2.