Geweldig verhaal Andy Murray over eerste ontmoeting met vrouw: 'Denk niet dat het normaal was dat te doen'

Andy Murray heeft geen glorieus afscheid van Wimbledon gekregen. De tweevoudig winnaar trok zich vanwege lichamelijke klachten terug uit het enkelspel en dubbelen met zijn broer Jamie liep ook op niets uit.

Maar dat maakte helemaal geen zier uit voor de wijze waarop Wimbledon de Schot in het zonnetje zette. De 37-jarige Murray mocht speechen en kreeg een video te zien, waarin onder anderen Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic aan het woord kwamen. Murray is geliefd, zoveel is zeker.

Emotionele avond op Wimbledon: Andy Murray neemt in tranen afscheid, ook moeder en vrouw huilen Andy Murray heeft donderdagavond afscheid genomen van Wimbledon. De Britse tennisser (37) verloor in de eerste ronde van het dubbelspel meteen met zijn broer Jamie Murray. Het werd een emotionele avond in Londen.

Tranen bij Andy Murray

Toen ook nog Sue Barker, een tv-persoonlijkheid die jarenlang programma's rond Wimbledon presenteerde op de BBC, een interview had met Murray, kwamen de tranen. Barker wist precies de juiste snaar te raken bij de vaak zo stoïcijnse Schot. Murray bedankte zijn familie en vrouw Kim Sears. Vervolgens begon hij een verhaal te vertellen over hoe hij Sears had ontmoet.

Jurk die 'vrouwelijke kant' benadrukt brengt geen geluk meer: Marta Kostyuk ligt uit Wimbledon Marta Kostyuk heeft in de derde ronde van Wimbledon verloren. Madison Keys won met 6-4 6-3. De bijzondere jurk die ze draagt kon haar er niet doorheen slepen tegen de Amerikaanse topper.

Kim Sears, de vrouw van Andy Murray

"Ik kan maar beter iets zeggen over mijn vrouw", zo begon Murray. "Anders kom ik in de problemen. Dit wordt lastig. Ik en Kim ontmoetten elkaar voor het eerst toen ik achttien was. Het was in New York. We gingen uit eten rondom het US Open. Ik verknalde het die eerste keer. We wandelden naar haar hotel en ik vroeg om haar e-mailadres. Ik denk niet dat het normaal is om dat te doen."

Andy Murray: Gauw naar zwangere vrouw Andy Murray wilde na zijn verloren finale in de Australian Open maar één ding; zo snel mogelijk naar huis, naar zijn hoogzwangere vrouw Kim Sears. 'Jij bent de afgelopen twee weken een legende geweest. Dank voor je steun, ik pak de eerste vlucht naar huis', zei de geëmotioneerde Schotse tennisser.

Kotsen

Hij ging verder: "Ze kwam kijken naar mijn eerste partij op het US Open. In die wedstrijd kotste ik tweemaal. Een keer was dat vlak voor de plek waar zij zat. Daarna stond ik op en kotste ik in de tennistas van mijn tegenstander. Ze vond me nog steeds leuk. Op dat moment wist ik: je moet haar niet laten glippen."

Daarna werd de camera gericht op Kim en die leek niet heel blij te zijn met de openhartigheid van Murray. Andy en Kim trouwden in 2025 en hebben vier kinderen.

"I knew she was a keeper" @andy_murray talks about Kim's first experience of watching him play (and vomit) in New York 😂#Wimbledon pic.twitter.com/Wi6TjivlE2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024

Alles over Wimbledon

Bekijk ook op onze speciale online tennispagina al het laatste nieuws over Wimbledon en check ook het speelschema en alle uitslagen.