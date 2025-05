Wereldberoemde topsporter imiteert tennisser op Roland Garros na heel bijzonder punt

Toptennissers Gael Monfils en Jack Draper sloten donderdagavond tegen elkaar de dag af op Roland Garros. Monfils stal voor het eigen Franse publiek de show met een wel heel bijzonder punt. Een speciale gast kon daar wel van genieten.

Odell Beckham Jr was aanwezig in Parijs om de toptennissers van dichtbij in actie te zien. De 32-jarige Amerikaan is een wereldberoemde Americanfootballspeler, uitkomend voor de Baltimore Ravens. Beckham Jr kon genieten van Monfils en imiteerde hem zelfs, toen de Fransman een heel bijzonder punt maakte.

De 38-jarige Monfils sloeg de bal tegen het net aan, waar het groene spelelement nóg een keer opstuiterde, voordat-ie op de zijde van Draper terechtkwam. Zelfs Monfils wist niet wat hij zag en deed zijn handen in de lucht, om aan zijn tegenstander aan te geven: sorry, dit ging niet expres. Beckham Jr kon er wel om lachen en stak ook zijn handen omhoog, om ook het onschuldige gezicht van de tennisser na te doen.

Ondanks dat het punt voor de 'thuisspelende' tennisser was, won Draper de wedstrijd. De Brit won met 1-3 in sets (3-6, 6-4, 3-6 en 5-7). Draper neemt het in de derde ronde op tegen João Fonseca. Dat duel wordt op zaterdag 31 mei gespeeld.

'Schetende' toptennisser bespreekt zeer ongemakkelijk moment: 'Dat vertelde Tallon Griekspoor me' Toptennisser Jack Draper vertelde op Roland Garros over ongemakkelijke momenten bij de dopingcontrole, waar het soms wel tot drie uur kan duren voordat je eindelijk kan plassen. "Soms moet je zo hard drukken dat je ook een scheetje laat."

Opvallende anekdote

De 23-jarige Draper baarde eerder nog opzien met een opmerkelijk verhaal over de dopingcontrole. De nummer vijf van de wereld legt in geuren en kleuren uit dat het moeilijk kan zijn voor een tennisser om direct na een wedstrijd het verplichte plasje te plegen. Ook niet gek, want er staat iemand van de dopingcontrole bij om alles in de gaten te houden. "Soms moet je zo hard drukken dat je ook een scheetje laat en dan staan zij naast je. Dus het is ook een lastige baan voor hen."

Alles over Roland Garros

