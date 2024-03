Wesley Koolhof met Nikola Mektic naar finale dubbelspel Indian Wells

Ieder jaar keert het ABN AMRO Open terug in Rotterdam Ahoy. Dit jaar werd de 51e editie van het tennistoernooi georganiseerd, waarin de beste tennissers van de wereld het tegen elkaar opnamen. Jannik Sinner won dit keer wel, ook was er Nederlands succes in het dubbelspel. Lees hieronder alles terug over het toernooi in Rotterdam