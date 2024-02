Wesley Koolhof wint samen met Kroaat finale ABN AMRO Open van Nederlands duo

Wesley Koolhof heeft samen met de Kroaat Nikola Mektic het dubbelspeltoernooi van het ABN AMRO Open gewonnen. Het duo versloeg in de finale Robin Haase en Botic van de Zandschulp in twee sets: 6-3, 7-5.

Koolhof, voormalig nummer één van de wereld, is bezig aan zijn laatste jaar als tennisser. De Nederlander won vorig jaar Wimbledon, maar won nog nooit het toernooi in Rotterdam. Dat is hem in zijn laatste jaar dus wel gelukt. Het is voor Koolhof zijn achttiende dubbeltitel in totaal.

Haase en Van de Zandschulp dubbelen normaal niet samen, maar deden in Rotterdam met een wildcard mee. Ze verrasten door de finale te halen. Haase won met Matwé Middelkoop in 2022 wel het dubbeltoernooi in Rotterdam.