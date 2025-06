Gijs Brouwer heeft zijn twijfelachtige reeks op Grand Slam-toernooien voortgezet. De Nederlandse tennisser is in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi van Wimbledon uitgeschakeld.

De 29-jarige Brouwer verloor met 2-6 3-6 van de Japanner Yasutaka Uchiyama. Brouwer is de nummer 299 van de wereldranglijst, Uchiyama staat 91 plaatsen hoger op de tennisladder. De Nederlander leverde aan het einde van de eerste set twee keer zijn service in, waarna een break in de zesde game van de tweede set hem fataal werd. Na een uur benutte de Japanner zijn vierde matchpoint.

Brouwer werd dit jaar op de Australian Open en Roland Garros ook in de eerste ronde van de kwalificatietoernooien uitgeschakeld.

Toptennisser Tallon Griekspoor sluit vlak voor Wimbledon oude bekende weer in de armen Tallon Griekspoor maakt deze week zijn rentree op de tennisbaan bij het grastoernooi op Mallorca nadat hij tijdens Roland Garros met een blessure op moest geven. Dat zal hij doen met een oude bekende op de tribune.

Guy den Ouden

Ook Guy den Ouden verloor maandag in de kwalificaties. De mondiale nummer 175 stond in de eerste ronde tegenover de Oostenrijker Filip Misolic en kwam met 1-0 voor in sets, door met 6-3 te winnen. De nummer 110 van de wereld klapte er in de tweede set vol overheen: 6-1. Alles kwam aan op de derde set, die Misolic uiteindelijk met 7-5 won.

Tallon Griekspoor, Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp zijn allemaal al zeker van deelname aan het hoofdtoernooi, dat maandag 30 juni begint. De prijzenpot is dit jaar hoger dan ooit. Na een protestbrief van twintig toptennissers heeft Wimbledon het prijzengeld enorm verhoogd. Voor de winnaars in het enkelspel ligt nu liefst 3,5 miljoen euro klaar. Ter vergelijking: de winnaar van Roland Garros kreeg ongeveer 2,5 miljoen euro.