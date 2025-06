Tallon Griekspoor maakt deze week zijn rentree op de tennisbaan bij het grastoernooi op Mallorca nadat hij tijdens Roland Garros met een blessure op moest geven. Dat zal hij doen met een oude bekende op de tribune.

Griekspoor haalde in Parijs voor het eerst in zijn loopbaan de achtste finales van een grandslamtoernooi, maar toch eindigde zijn avontuur in de stad van de liefde in mineur. De Nederlander raakte voor zijn partijt tegen Alexander Zverev in de vierde ronde geblesseerd en moest daardoor al na anderhalve set opgeven.

Toptennisser Tallon Griekspoor krijgt geweldige opsteker in aanloop naar Wimbledon Tallon Griekspoor maakt bij het grastoernooi van Mallorca zijn comeback op de tennisbaan nadat hij op Roland Garros in de achtste finales met een blessure op moest geven. De Nederlander hoopt zich daar in vorm te spelen voor Wimbledon. Griekspoor kreeg in aanloop naar het grandslamtoernooi alvast goed nieuws.

Terugkeer naar ex-coach

Dat de 28-jarige tennisser juist op het gravel in Parijs zijn beste resultaat op een grandslamtoernooi boekte was enigszins opmerkelijk, want Griekspoor brak vlak voor het toernooi met allebei zijn coaches. Hij stopte na enkele maanden met Dennis Sporrel en de samenwerking met de Belg Xavier Malisse duurde nog veel korter.

Toptennisser Tallon Griekspoor openhartig over zware breuk: 'Dat hebben we jaren weggelachen' Tallon Griekspoor is begonnen aan een nieuw avontuur. Jarenlang werkte hij succesvol samen met de Belg Kristof Vliegen, die een paar maanden voor het einde van 2024 besloot de samenwerking te stoppen. In zijn nieuwe documentaire bij HBO Max gaat Griekspoor dieper in op die breuk.

Griekspoor heeft vanaf deze week weer een coach aan zijn zijde en dat is een goede bekende van hem. De Belg Kristof Vliegen keert namelijk terug in het team van de Nederlandse toptennisser. Dat bevestigt Vliegen aan onder meer NU.nl en De Telegraaf. De Belg werkte eerder dit jaar enige tijd samen met landgenoot Zizou Bergs, maar die samenwerking kwam snel ten einde.

Emotionele breuk

Griekspoor en Vliegen namen vorig jaar oktober nog afscheid van elkaar, nadat ze gedurende twee periodes tien jaar hadden samengewerkt. Dat was een emotioneel moment voor de Nederlandse toptennisser. "Dan geef je elkaar een knuffel en op dat moment brak ik ook volledig, kwamen daar ook heel veel tranen bij kijken. Zowel bij hem als bij mij. Ik voel dat ik als mens enorme stappen heb gezet, alleen is dat voor de mensen om mij heen ook niet altijd makkelijk geweest", onthulde hij in de HBO Max-documentaire Tallon: Onder Druk.

Slecht nieuws voor Novak Djokovic richting Wimbledon: toptennisser moet vrezen voor rampscenario De finales van de tennistoernooien van Halle en Queen's zijn zondag afgewerkt en dat betekent dat het duidelijk is hoe de wereldranglijst er vanaf maandag uitziet. Dat is belangrijk, want die bepaalt welke 32 spelers op Wimbledon geplaatst zullen zijn. Novak Djokovic hoort daar uiteraard bij, maar toch dreigt voor hem een horrorloting.

Vliegen begeleidde Griekspoor eerder als jeugdspeler. De oud-prof werd eind 2022 opnieuw zijn coach, als opvolger van Raemon Sluiter. Kort na zijn aanstelling veroverde Griekspoor zijn eerste ATP-titel in het Indiase Pune. In de zomer van 2023 was hij ook de beste op het grastoernooi van Rosmalen.

Wimbledon

Griekspoor is de nummer 34 van de wereld en doet na het toernooi van Mallorca ook nog mee aan Wimbledon. Daar is hij door een aantal afmeldingen geplaatst en dat betekent dat hij in de eerste paar rondes wereldtoppers als Carlos Alcaraz, Jannik Sinner en Novak Djokovic ontloopt.