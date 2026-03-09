Carlos Alcaraz heeft opnieuw zijn frustratie uitgesproken over een tennisregel die hem al langer stoort. De Spaanse toptennisser liet tijdens het toernooi van Indian Wells duidelijk merken dat hij zich ergert aan de manier waarop de serveklok wordt toegepast en spaarde daarbij ook de scheidsrechters niet.

De huidige regel op de ATP Tour geeft spelers 25 seconden om zich voor te bereiden op de volgende service. Sinds medio 2024 wordt de serveklok bovendien automatisch gestart, drie seconden nadat het vorige punt is ingevoerd. Volgens Alcaraz zorgt dat regelmatig voor problemen, omdat er te weinig rekening wordt gehouden met wat er in het vorige punt is gebeurd.

'Ik wil mijn tijd niet verspillen'

De 22-jarige Spanjaard gaf toe dat hij er nog niet eens met de ATP over heeft gesproken. Volgens hem heeft dat weinig zin. "Om eerlijk te zijn, ik heb er niet met ze over gesproken. Niemand is naar me toegekomen om mijn mening erover te vragen", zei Alcaraz. "Ik wil mijn tijd niet verspillen, want ik heb eerder meegemaakt dat je je mening geeft en er vervolgens helemaal niets verandert."

Daarmee maakte de nummer één van de wereld duidelijk dat hij weinig vertrouwen heeft in aanpassingen. "Ze kennen mijn mening al, ze weten hoe ik het heb ervaren. Dus we zullen wel zien of ze het veranderen of niet, maar ik wil me gewoon op andere dingen concentreren."

Alcaraz haalt uit naar scheidsrechters

Volgens Alcaraz zit het probleem niet alleen in de regel zelf, maar vooral in de manier waarop sommige scheidsrechters ermee omgaan. Hij vindt dat er meer flexibiliteit moet zijn, bijvoorbeeld na lange rally’s of wanneer spelers tijd nodig hebben om hun routine te volgen.

De zevenvoudig grandslamwinnaar haalde daarbij stevig uit naar bepaalde officials. "Er zijn scheidsrechters die er flexibel mee omgaan. Als ze verstand hebben van tennis, weten ze hoe het moet", stelde hij. "Maar de scheidsrechters die heel streng zijn, hebben er gewoon helemaal geen verstand van."

Indian Wells

Alcaraz is bezig aan een uitstekend seizoen en arriveerde met veel vertrouwen in Californië. Hij won eerder dit jaar al de Australian Open en pakte daarna ook de titel in Doha, waardoor hij een indrukwekkende reeks zeges neerzette. In zijn eerste partij op het toernooi van Indian Wells was hij bovendien overtuigend te sterk voor Grigor Dimitrov. In de volgende ronde wacht nu de Fransman Arthur Rinderknech.

De Spanjaard doet het dit jaar bovendien zonder zijn succescoach Juan Carlos Ferrero. Eind 2025 kwam er namelijk een einde aan hun succesvolle samenwerking, terwijl Ferrero Alcaraz juist sinds zijn tienerjaren begeleidde op weg naar de wereldtop. Die breuk zorgde voor veel speculatie. Ferrero liet onlangs weten dat hij Alcaraz zelfs niet meer volgt op Instagram. "Ik volg hem niet meer omdat ik even afstand van hem nodig heb", zei de voormalig toptennisser, al benadrukte hij dat dat niet uit wrok gebeurde en dat hij zijn oud-pupil nog altijd graag zou spreken.