Botic van de Zandschulp doet komende week als enige Nederlander mee aan het eerste masterstoernooi van het jaar. De toptennisser weet na de loting inmiddels waar hij aan toe is in Indian Wells, maar al snel dreigt een clash met de beste speler ter wereld.

Van de Zandschulp viel vorig jaar na een mindere periode uit de top-100, maar onder leiding van Raemon Sluiter heeft hij de weg omhoog weer gevonden. De Nederlander is na een sterk begin van het jaar inmiddels de nummer 59 van de wereld en is daardoor rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi in Indian Wells.

Door de afmelding van de geblesseerde Tallon Griekspoor en de nederlaag van Suzan Lamens in het kwalificatietoernooi bij de vrouwen is Van de Zandschulp de enige Nederlander die komende week deelneemt aan het evenement in de Verenigde Staten.

De loting heeft uitgewezen dat Van de Zandschulp het daar in de eerste ronde moet opnemen tegen Juan Manuel Cerundolo, de Argentijnse nummer 70 van de wereld. Als hij die partij wint dan komt hij in de tweede ronde een geplaatste speler tegen. Dat is de Fransman Arthur Rinderknech, die op de 28e plek van de ranglijst staat.

Mogelijk al snel duel tegen Carlos Alcaraz

Voor Van de Zandschulp had de loting in de eerste twee rondes dus een stuk slechter kunnen uitpakken, maar mocht hij erin slagen om die beide te winnen dan komt hij daarna waarschijnlijk de beste speler van allemaal tegen.

Carlos Alcaraz zit namelijk in hetzelfde gedeelte van het speelschema en kan in de derde ronde tegen Van de Zandschulp spelen. De Spanjaard is dit jaar nog ongeslagen nadat hij de Australian Open en het ATP-toernooi van Doha wist te winnen. Alcaraz won drie van de vier ontmoetingen met Van de Zandschulp, maar de Nederlander zorgde in 2024 voor een sensatie door hem in de tweede ronde van de US Open in drie sets te verslaan.

Stunt tegen Djokovic

Van de Zandschulp bereikte vorig jaar verrassend de derde ronde in Indian Wells. Hij verloor toen in de kwalificaties, maar mocht als lucky loser toch meedoen. Van dat gelukje maakte hij optimaal gebruik door Nick Kyrgios in de eerste ronde te verslaan en daarna te stunten tegen Novak Djokovic. In de derde ronde bleek Francisco Cerundolo, de oudere én betere broer van Juan Manuel, te sterk.