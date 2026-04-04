Botic van de Zandschulp ging zaterdag op frustrerende wijze onderuit tijdens de halve finale van het ATP-toernooi in Roemenië. De Nederlander kwam tijdens de tweede set twee keer op matchpoint, maar verzilverde deze niet en ging in de derde set alsnog onderuit. Daardoor loopt hij tienduizenden euro's aan prijzengeld mis.

Van de Zandschulp won de eerste set met 7-5 van de Argentijn Mariano Navone en leek tijdens de tweede set af te stevenen op een vroege winst. De set ging voortdurend gelijk op, maar de Nederlander wist twee keer op matchpoint te komen. Uiteindelijk pakte een tiebreak toch nog nadelig uit voor Van de Zandschulp en pakte de Argentijn de tweede set (7-6), waardoor de winnaar bepaald moest worden in de derde set.

Die ging eveneens gelijk op, maar uiteindelijk was het de Argentijn die aan het langste eind trok en zijn matchpoint wél in één keer verzilverde (7-5), waardoor Van de Zandschulp de finale misloopt én ruim 20.000 euro aan prijzengeld. De wedstrijd duurde zo'n drie uur.

Țiriac Open

De Țiriac Open, het enige ATP 250-toernooi van Roemenië en het langstlopende sportevenement van het land, vond vanaf 1996 jaarlijks plaats tot 2016 en keerde in 2024 terug na een onderbreking van acht jaar. Bij het toernooi, dat is vernoemd naar de Roemeense tennislegende Ion Țiriac, strijden een aantal toptennissers tegen elkaar op de gravelbanen van de Năstase & Marica Sports Club in Boekarest.

Totale prijzengeld van het toernooi

Het totale prijzengeld van de Tiriac Open 2026 bedraagt ​​612.620 euro. Dat is een stijging van 2,8 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De winnaar van het toernooi in Boekarest keert naar huis met een cheque van 93.175 euro, eveneens een stijging van hetzelfde percentage ten opzichte van het bedrag dat Flavio Cobolli, de kampioen van 2025, ontving toen hij de titel veroverde.

Verdeling prijzengeld per ronde enkelspel

Winnaar €93.175,- Finalist €54.360,- Halve finale €31.955,- Kwartfinale €18.515,- Tweede ronde €10.750,- Eerste ronde €6.570,- Qualifier 2 €3.290,- Qualifier 1 €1.795,-

Prijzengeld dubbelspel

Het prijzengeld voor het dubbelspel van het ATP-250-toernooi ligt, zoals gebruikelijk, bij het dubbelspel aanzienlijk lager. De winnaar ontvangt daar 32.410 euro.