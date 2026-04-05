Het is Tallon Griekspoor wederom niet gelukt om een overwinning te boeken in zijn eerste wedstrijd op een toernooi. In Monaco moest de Nederlandse toptennisser zijn meerdere erkennen in de Franse veteraan Gaël Monfils: 7-6, 1-6, 4-6.

Voor Griekspoor zijn de laatste maanden sowieso al erg vervelend. In februari behaalde hij nog knap de finale van het toernooi in Dubai, maar daar moest hij opgeven vanwege een vervelende peesblessure. Uiteindelijk zou die kwetsuur hem enkele weken aan de kant houden. Tot overmaat van ramp zat de Haarlemmer ook nog een week vast in het Midden-Oosten, nadat de oorlog daar uitbrak.

Rentree in Marokko

Vorige week maakte de 29-jarige Griekspoor zijn langverwachte rentree in Marokko. Maar dat ging niet naar behoren voor de beste tennisser van Nederland. Tegen de Belgische Fransman Luca van Assche, die buiten de top 100 staat, verloor de Nederlander vrij eenvoudig. Alle hoop was erop dat het bij het Masters-toernooi in Monaco beter zou gaan.

Masterstoernooi Monte Carlo

Tegen Gaël Monfils, die meedeed met een wildcard en met zijn 39 jaar een echte veteraan genoemd mag worden, begon het duel nog zeer spannend. Uiteindelijk moest een tiebreak uitwijzen wie de eerste set zou winnen. Daarin was Griekspoor nipt beter. Met 9-7 in de tiebreak pakte de Nederlander de eerste set. Vervolgens ging het bergafwaarts met hem.

In de tweede set werd Griekspoor namelijk volledig van de tennisbaan geveegd door zijn Franse opponent. Monfils liet geen spaan heel van de Nederlander en trok set twee oppermachtig naar zich toe: 6-1. Alle hoop ging vervolgens op de beslissende derde set.

Slordig spel

De allesbeslissende set was een enorm spannende. Monfils liep al snel uit tot 5-2 voor, maar waande zich vanaf dat moment al bijna zeker. Dat had de Fransman beter niet kunnen doen, want Griekspoor kwam razendsnel terug tot 5-4 en overleefde diverse matchpoints. Maar na het zoveelste wedstrijdpunt was het dan toch raak voor Monfils: 6-4. Wederom een grote teleurstelling voor de Nederlander. Vooral het slordige spel van Griekspoor, met onder meer liefst elf dubbele fouten, zorgde ervoor dat hij het niet kon bolwerken.

Monfils

Voor het publiek op de tennisbaan in Monte Carlo was het mooi dat de Franse Monfils, inmiddels afgezakt tot buiten de top 200, er met de winst van doorging. De Fransman, die verschillende ATP-titels won en bovendien meerdere malen de laatste fase van een Grand Slam behaalde, stopt aan het eind van dit seizoen na een lange carrière. Zo maakte hij liefst 21 jaar geleden al zijn debuut in Monte Carlo. Dit jaar hoopt hij nog één keer zo veel mogelijk te laten zien.