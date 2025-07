Alexander Zverev moest woensdagochtend (Nederlandse tijd) diep gaan om zijn eerste partij op het masterstoernooi van Toronto te winnen. De Duitser is als eerste geplaatst door de vele afmeldingen en dus is de druk groot. Daar leek hij uitstekend mee om te gaan, getuige de waanzinnige rally in de tiebreak van de eerste set, maar ook zette hij zichzelf enorm voor paal.

Zverev versloeg in de tweede ronde (voor de eerste ronde kreeg hij een bye) de Australiër Adam Walton. De nummer 88 van de wereld legde de Duitse nummer drie van de wereld flink het vuur na aan de schenen. Het werd weliswaar 2-0 in sets, maar Walton liet zich de hele wedstrijd flink gelden. De eerste set ging in een spannende tiebreak naar Zverev, die de tweede set vervolgens met 6-4 won.

Rally van 52 slagen

Dit was de eerste wedstrijd van de Duitse tennisser sinds zijn debacle op Wimbledon, waarna hij toegaf dat hij met mentale problemen kampte. Hij maakte zijn favorietenrol waar, maar het ging zeker niet vanzelf. In de tiebreak van de eerste set keek hij tegen een 5-3 achterstand aan. Toch wist hij het tij te keren – en dat nadat hij bij 5-5 een punt won in een rally van maar liefst 52 slagen.

Kolderiek moment

Zverev kreeg even later een setpoint en daarop zette hij zichzelf enorm voor schut. Hij dacht een ace te slaan en schreeuwde het uit van vreugde. Zijn service ging echter via de netband en dus moest hij opnieuw serveren. De Duitser stond even voor schut, maar pakte alsnog de set en won uiteindelijk dus ook de partij.

'Blij dat ik weer in actie ben'

Volgens Zverev was het heel belangrijk dat hij de monsterrally wist te winnen. “Dat was een cruciaal moment. Ik ben blij dat ik die eerste set pakte en de wedstrijd in twee sets kon afmaken. Soms is het gewoon zaak dat je wint, ook al speel je niet je beste tennis. Ik weet dat dit niet mijn mooiste wedstrijd was, maar ik heb vier weken niet gespeeld. Ik ben blij dat ik weer in actie ben.”

Matteo Arnaldi

In de volgende ronde hoopt Zverev zijn 500e overwinning in zijn carrière te boeken. Zijn tegenstander is dan Matteo Arnaldi, de Italiaanse tennisser die momenteel de 41e plaats op de wereldranglijst bezet. Hij is als laatste tennisser geplaatst. Eerder meldden heel veel topspelers zich af, onder wie Carlos Alcaraz, Jannik Sinner en Novak Djokovic. Daarom is de druk op Zverev om het toernooi te winnen extra hoog.

Einde verhaal enige Nederlander

De Nederlander Tallon Griekspoor hoopte ook van het gelukje gebruik te maken, maar hij verloor al jammerlijk in de eerste ronde.