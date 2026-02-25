Toptennisster Emma Raducanu bereikte na een vroege uitschakeling op de Australian Open wel de finale van de Transylvania Open. Daarna werd ze geveld door een virus en stelden haar prestaties weer enigszins teleur. In een openhartig interview spreekt ze over de moeilijke tijden in haar sportcarrière en de vervelende reacties die ze dan krijgt.

Raducanu bereikte op de Transylvania Open haar eerste finale na de US Open 2021, toen ze de tenniswereld verraste door de titel te winnen. Tijdens de eindstreid van het toernooi in Cluj voelde ze zich niet lekker en werd kansloos verslagen door Sorana Cîrstea.

Daarna volgden de toernooien in Qatar en Dubau, waar ze ook vroeg moest opgeven of werd uitgeschakeld vanwege ziekte. De symptonen van het virus hielden drie weken aan, maar nu werkt Raducanu weer toe naar de Indian Wells, waar ze fit en gezond op de baan hoopt te staan.

Kritiek

De Britse heeft al veel tegenslagen in haar carrière meegemaakt. Zo kampte ze de afgelopen jaren vaak met blessures. Haar teleurstellende resultaten sinds het winnen van de US Open leverden haar ook een hoop kritiek op. "Ik heb geaccepteerd dat dit zal blijven gebeuren. Wat iemand ook probeert te doen, het lijkt erop dat er te veel mensen zijn en dat er geen echte manier is om ze te stoppen. Het hoort erbij als je in de schijnwerpers staat", zegt ze.

Levenslessen

Ze probeert het ook positief in te zien. "Als ik niets had bereikt, zou niemand over me praten, dus ik denk dat het belangrijk is om me daarvan bewust te zijn en te accepteren dat er geen manier is om ze te stoppen", vervolgt Raducanu. "Sport leert je levenslessen. Ik denk dat mentale veerkracht de grootste les is die ik hieruit kan halen. Het seizoen is lang, het duurt 11 maanden, en het is moeilijk om constant op de baan te staan, al die toernooien te spelen die nu verplicht zijn."

Haar streven is om de beste versie van zichzelf te zijn en ze weet dat tegenslagen erbij horen. "Welke uitdaging er ook op mijn pad komt, ik kan 7 keer vallen en 8 keer weer opstaan. Die gedachte houd ik vast en helpt me goed in moeilijke tijden."