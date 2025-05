Bezorgde toptennisser Novak Djokovic krijgt slecht nieuws op Roland Garros: 'Hij ligt in het ziekenhuis'

Toptennisser Novak Djokovic schakelde Corentin Moutet uit in de tweede ronde van Roland Garros. Er was echter iets opvallends aan de hand. Zijn fysiotherapeut Miljan Amanovic en conditietrainer Gebhard Fil-Gric zaten namelijk niet in de spelersbox. Tijdens de persconferentie onthulde de Serviër zorgwekkend nieuws.

Djokovic maakte pas na afloop van zijn winstpartij bekend waarom Miljan Amanovic niet in zijn box zat "Helaas ligt Miljan in het ziekenhuis. Hij had vandaag een ernstige situatie en moest geopereerd worden. Ik wil er niet verder op ingaan. We maken ons allemaal zorgen. Op dit moment is hij oké, maar het is niet ideaal. Hij moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven. We zijn allemaal bezorgd. Ik hoop dat alles goed komt."

Djokovic kent tegenstander in derde ronde

Een paar uur na zijn overwinning op Moutet hoorde hij wie zijn volgende tegenstander is: Filip Misolic, die voor een sensatie zorgde door Denis Shapovalov te verslaan.

Na twee dramatische sets, waarin de Oostenrijker met Kroatische roots na twee waanzinnige tiebreaks op de rand van een grote overwinning stond, sloeg de Canadees terug en dwong met 6-4, 6-4 een vijfde set af. In de beslissende set pakte Misolic de break in de vierde game, waarna hij er nog één pakte in de negende game en twee matchpoints kreeg. In zijn tweede poging versloeg hij Shapovalov en verzekerde zich van een duel met Djokovic.

Andy Murray z'n idool

Dit is het beste resultaat in de carrière van Misolic, die vorig seizoen in de tweede ronde werd uitgeschakeld. Interessant is dat Andy Murray, de voormalige coach van Novak Djokovic, het idool is van Misolic, die geboren is in Graz, maar van Kroatische afkomst is. Murray en Djokovic werkten de afgelopen maanden samen, met Murray als coach van de Serviër. Maar na een half jaartje, beviel de samenwerking niet en werd er wederzijds een punt achter gezet. De twee kwamen elkaar weer tegen bij het afscheid van Rafael Nadal.

