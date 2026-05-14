Jannik Sinner heeft donderdag de halve finale van het masterstoernooi in Rome bereikt. Hij won met enig gemak van Andrey Rublev, maar er leken ook fysieke klachten op te treden bij de Italiaan. Dat baart zorgen met het oog op Roland Garros.

Rublev gaf al meteen zijn eerste servicegame weg aan Sinner en stond zo vanaf het begin voor een loodzware opgave tegen de nummer één van de wereld. De Italiaan had geen enkele moeite met zijn tegenstander en won de eerste set met 6-2.

In de tweede set werd Rublev opnieuw snel gebroken. Sinner leek gedurende de de partij wel wat last te krijgen van vermoeidheidsklachten. Hij greep een paar keer naar zijn bovenbeen en probeerde de punten zo kort mogelijk te houden om zo min mogelijk te bewegen. Op zijn gezicht was ook pijn af te lezen.

Hij begon de zijn laatste servicegame voor de winst meteen met een ace. Het lukte hem om de punten kort te houden en de overwinning snel naar zich toe te trekken. Het werd in de tweede set 6-4.

'Zware omstandigheden'

"Het waren zware omstandigheden en Rublev is een gevaarlijke tegenstander", sprak Sinner na afloop. "Ik ben blij. Het is een speciaal toernooi voor mij. Ik ga nu proberen zo goed mogelijk te herstellen voor vrijdag. We zullen zien wat er gaat komen."

Hij werd ook gevraagd naar zijn bovenbeenklachten. "Het is moeilijk te zeggen. Het is nu mijn grootste prioriteit om te herstellen voor zover dat gaat." Sinner speelt vrijdag de halve finale op zijn thuistoernooi. Daarin treft hij Daniil Medvedev of de jonge Spanjaard Martín Landaluce.

Record

Sinner zei ook dat hij zich niet bezighoudt met records, maar zich focust op zijn eigen spel. Zijn zege op Rublev was zijn 32e overwinning op rij op een masterstoernooi. De 24-jarige verbrak daarmee het record van de Serviër Novak Djokovic, die in 2011 tot 31 achtereenvolgende zeges kwam. Sinner schreef dit jaar achtereenvolgens de masterstoernooien van Indian Wells, Miami, Monte Carlo en Madrid op zijn naam.

