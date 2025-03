Zorgen om toptennisser Novak Djokovic blijken terecht na mislopen jubileum tegen tiener (19)

Novak Djokovic heeft in de nacht van zondag op maandag verzuimd op een fraai jubileum te vieren. De 37-jarige tennislegende uit Servië moet daarvoor winnen van een jong talent uit Tsjechië, maar dat liep na een chaotische aanloop mis in de finale.

De eindstrijd van het masterstoernooi in Miami had vooraf een bijzonder tintje. Djokovic heeft namelijk al 99 titels gewonnen in zijn carrière en kon dus zijn honderdste toernooi winnen in zijn roemruchte loopbaan. Alleen Jimmy Conners (109) en Roger Federer (103) behaalden ooit die magische barrière.

Uren wachten door de regen

Maar de eindstrijd in de Verenigde Staten liep anders tegen Jakub Mensik. De voorbereiding was behoorlijk chaotisch, want de tiener en de oudgediende moesten heel lang wachten voordat ze aan de wedstrijd konden beginnen. Zo werd de vrouwendubbel na drie games al gestaakt wegens de regen. Pas na die partij konden de twee mannen aan het werk.

Enorme zwelling Djokovic

En dan was er nog een opvallend moment toen de wedstrijd eindelijk wél begon: tennisliefhebbers schrokken zich rot toen Djokovic op de baan verscheen. Hij had een enorme zwelling onder zijn oog. Dat moest recent zijn gebeurd, want in de halve finale tegen Grigor Dimitrov (vrijdag) was er nog niets te zien op het gezicht van de Serviër.

Verloren in twee sets

Mét zwelling ging het helaas mis voor Djokovic. In een spannende wedstrijd verloor hij van de tiener Mensik, die zo zijn eerste grote titel bemachtigde. De Tsjech won in twee sets (7-6, 7-6) van de tennislegende, die nog altijd wacht op zijn honderdste titel. Zijn laatste gewonnen toernooi dateert van afgelopen zomer, toen de 24-voudig grandslamwinnaar goud won op de Olympische Spelen in Parijs.

Het was pas de tweede keer dat beide heren tegenover elkaar stonden. De eerste maal was in het najaar van 2024. Toen won Djokovic wel in drie sets, ditmaal bleek het grote talent - dat ook al twee spelers uit de top 10 had verslagen - te sterk.