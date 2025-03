Na foto met Lionel Messi loopt Novak Djokovic nu voetballegende van ander kaliber tegen het lijf

Novak Djokovic moest zondag weer poseren met een voetballegende. De Servische tennisser loopt in Miami de ene na de andere beroemdheid tegen het lijf en iedereen wil met hem op de foto. Djokovic kan zijn legendarische status in het tennis namelijk zelf vergroten als hij de finale wint van het Masters-toernooi.

De teller van Djokovic staat op 99 titels in zijn carrière en in Miami staat hij in de finale tegen de Tsjech Jakub Mensik. Een uitgelezen mogelijkheid om het jubileum van 100 titels te halen. Op zo'n historische dag komen er natuurlijk meer mensen kijken naar de 37-jarige Serviër. Eerder moest hij al op de foto met legende Lionel Messi, die bij Inter Miami voetbalt.

Lionel Messi ziet Novak Djokovic zijn record aanscherpen in Miami, met nieuwe mijlpaal op komst Novak Djokovic heeft in Miami wederom een record gepakt. De Servische tenniskampioen versloeg Grigor Dimitrov in de halve finale en is nu de oudste speler ooit in de eindstrijd van een masterstoernooi.

Maar op de dag van de finale kon Djokovic ook niet rustig naar zijn partij toewerken. Sponsor Emirates had een Engelse oud-voetballer over laten komen om de sport in het zonnetje te zetten. Tegelijkertijd werd er namelijk in Engeland gevoetbald in de kwartfinales van de FA Cup, dat óók gesponsord wordt door Emirates.

Dus werd niemand anders dan voormalig Engels international Joe Cole opgetrommeld om naar de finaledag in Miami te komen. Ook hij ging op de foto met Djokovic en zijn trainer Andy Murray. Het Instagram-account van de ATP Tour schoot de fotootjes en schreef erbij dat 'Miami maar doorgaat met de legendarische ontmoetingen'. Alleen is Cole wel van een ander kaliber dan Messi.

Toch gaan Djokovic en Murray maar wat graag met de oud-aanvaller op de foto. De inmiddels 43-jarige Cole speelde 56 interlands voor de Engelse nationale ploeg en werd vooral bekend van zijn 228 duels voor Chelsea. In 2018 sloot hij na twee seizoenen bij Tampa Bay Rowdies zijn carrière in Amerika af. Die club voetbalde net als Miami in de staat Florida.

Tennissensatie (19) treft jeugdidool Novak Djokovic in Miami Open-finale: 'Alles wat hij deed, deed ik ook' De Miami Open-finale van zondagavond belooft meer te zijn dan alleen een strijd om de titel. Voor Novak Djokovic is het een kans om zijn 100e toernooizege te behalen, terwijl de jonge Jakub Menšik zijn droom waarmaakt door tegen zijn idool te spelen. Het verhaal achter deze ontmoeting geeft de finale een extra dimensie.

De finale tussen Djokovic en Mensik in Miami liep overigens vertraging op. De wedstrijd die vóór de finale werd gespeeld, werd gestaakt. De Serviër zal dus geduld moeten hebben om zijn bijzondere finale te spelen tegen de 19-jarige Tsjech, die in Djokovic zijn idool ziet. Hun finale begint pas nadat de voorgaande wedstrijd is afgelopen.