Novak Djokovic gaat dinsdag starten aan zijn jacht naar de achtste Wimbledon-titel in zijn loopbaan. De Serviër treft Alexandre Muller in de eerste ronde, maar in Servië zijn zorgwekkende beelden opgedoken van zijn eerste training.

Het meest prestigieuze tennistoernooi van het jaar begint maandag, terwijl toptennisser Djoković dinsdag de baan op gaat tegen de Fransman Muller. De Servische tennislegende wist het Engelse grastoernooi al zeven keer eerder op zijn naam te schrijven. Ook nu is Djokovic één van de kanshebbers, al is hij geen topfavoriet. De tennisgrootheid lijkt Carlos Alcaraz en Jannik Sinner voor zich te moeten dulden op de favorietenlijst.

Zorgwekkende training

Tijdens een trainingssessie op zondag doken er echter zorgwekkende beelden op van Djokovic. Het was extreem warm, waardoor hij meerdere keren zijn gezicht bedekte. Djokovic had erg veel last van de extreme hitte die hem meermaals dwong om pauze te nemen van zijn training.

Wat de fans van Djoković echter het meest zorgen baart, is dat zijn fysiotherapeut Claudio Zimaglia hem herhaaldelijk onder zijn nek masseerde. Op de baan en ernaast, terwijl de tennisser op een stoel zat. Djoković vertrok daarbij zijn gezicht, wat erop wijst dat hij ergens last van heeft. Hopelijk is het probleem niet ernstig en verdwijnt het voor de start van het toernooi, of in ieder geval voor de cruciale wedstrijden.

i Djoko massage © John Walton

Roger Federer

Mocht Djokovic daadwerkelijk Wimbledon op zijn naam schrijven, dan evenaart hij het Zwitserse tennisicoon Roger Federer. Ook hij won acht keer het Engelse grastoernooi in zijn carrière. De Australian Open blijft voor Djokovic toch nog altijd zijn favoriete Grand Slam. Die wedstrijd wist de Serviër al tien keer te winnen. In totaal staat Djokovic inmiddels op honderd ATP-overwinningen in zijn loopbaan. In totaal pakte hij 24 Grand Slam-titels.