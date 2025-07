Toptennisser Novak Djokovic (38) zit dichter bij het einde van zijn carrière dan bij het begin. De 24-voudig grandslamkampioen wacht als sinds eind 2023 op een nieuwe major en de vraag is dan ook: wanneer stopt hij? De Australische tennisser Nick Kyrgios denkt het enigszins te weten.

De veelbesproken Australiër was te gast in de podcast All On The Table van de succesvolle coach Patrick Mouratoglou. Daar bracht hij een opmerkelijk gesprek met Djokovic ter sprake, dat achteraf gezien zorgwekkend klinkt. "Ik denk dat hij snel klaar zal zijn. Kom op, wat nog meer?", vroeg Kyrgios zich af. Djokovic won immers alles wat er te winnen viel, alleen hij hoopt op de recordbrekende 25e grandslamtitel.

"Ik vroeg hem dat op Indian Wells dit jaar. We waren in de kleedkamer en ik zei: 'Waarom ben jij hier? Waarom speel je nog steeds?' Hij zei alleen maar: 'Ik weet het niet'", onthult de Australiër tegenover Mouratoglou. "Ik zei: 'En je kinderen dan? Ik weet dat je tijd met je familie wilt doorbrengen.' Hij zei: 'Ja, ik weet het niet'. Dat was de eerste keer dat ik dacht dat hij zijn familie erg mist", aldys Kyrgios. "Ik heb constant contact met hem."

Naderend einde

De Australiër verwacht dan ook niet dat Djokovic nog een jaar doorgaat. "Niet weer. Niet weer een heel jaar. Hij is zo professioneel. Ik spreek gewoon vanuit mijn ervaring als ik zo'n gezin en kinderen had", vertelt hij. "Ik kan me niet voorstellen dat Novak nog veel langer speelt, en hij zei dat het zijn laatste Roland Garros is, toch? Ik kan me niet voorstellen dat hij nog veel langer speelt, vooral omdat hij geen Grand Slams meer wint. Als hij een Grand Slam zou winnen, misschien wel."

Mouratoglou reageerde: "Het is moeilijk om motivatie te vinden als je al alles hebt gewonnen. Hij is de beste aller tijden."

Jongere generatie neemt het over

De laatste Grand Slam die Novak Djokovic won was de US Open in 2023. Daarna pakte hij olympisch goud in Parijs 2024. Sindsdien haalde hij drie Grand Slam halve finales en heeft hij steeds meer moeite met rivalen als Jannik Sinner en Carlos Alcaraz, zowel door zijn leeftijd als door steeds vaker voorkomende blessures.