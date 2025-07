Novak Djokovic zag zijn Wimbledon-avontuur ten einde komen na een nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale. De 38-jarige Serviër kon fysiek niets inbrengen tegen Sinner die duidelijk een maat te groot was. Het betekende niet alleen het einde van Djokovic zijn run op Wimbledon dit jaar, maar ook een duidelijk signaal dat de jaren beginnen te tellen.

De halve finale tegen Sinner begon moeizaam voor Djokovic, die binnen een mum van tijd de eerste twee sets met 6-3 en 6-3 verloor. Na deze sets vroeg hij om een medische time-out om de pijn te verlichten, een bekende tactiek die hij in het verleden vaak succesvol inzette om zichzelf te herpakken. Maar deze 'oude truc' bleek dit keer niet te werken. Sinner bleef ongenaakbaar en sloeg toe, waardoor Djokovic ook de derde set met 6-4 verloor.

"Ik had veel last, het was niet prettig op de baan", begon een teleurgestelde Djokovic na afloop. "Ik wil niet in detail treden over de blessure, of klagen dat ik niet mijn beste spel kon spelen. Ik moet Jannik feliciteren, hij staat in de finale. Ik ben teleurgesteld dat ik me niet kon bewegen zoals ik wilde", gaf de Serviër toe.

Djokovic openhartig over de jaren die gaan tellen

De 38-jarige Djokovic was duidelijk realistisch over zijn fysieke beperkingen. "Ik denk niet dat het met geluk te maken heeft, maar met leeftijd. Ik zorg goed voor mijn lichaam, maar de realiteit heeft me de afgelopen anderhalf jaar ingehaald", geeft hij toe. "Het is moeilijk te accepteren, want als ik fit ben, kan ik nog steeds goed tennissen, zoals ik dit jaar heb bewezen."

"Maar wedstrijden over vijf sets spelen, vooral dit jaar, was fysiek zwaar. Hoe langer het toernooi duurt, hoe moeilijker het wordt. Ik stond in de halve finale van elke Grand Slam, maar dan moet ik tegen Sinner of Alcaraz spelen. Zij zijn jong, fit...", vergelijkt Djokovic zijn situatie in de nadagen van zijn carrière. "Ik ga die wedstrijd in met een halflege tank, dan is winnen onmogelijk. Dat zijn dingen die ik moet accepteren, omgaan met de realiteit en er het beste van maken."

'Ik stop nog niet'

Toch sluit Djokovic een afscheid van Wimbledon voorlopig uit. "Ik hoop dat dit niet mijn laatste Wimbledon-wedstrijd was. Ik ga nog niet stoppen, ik kom zeker nog minstens één keer terug om op Centre Court te spelen", verzekert de zevenvoudig Wimbledon-winnaar.

Sinner en Alcaraz klaar voor spannende strijd om Wimbledon-titel

Sinner, die zijn eerste Wimbledon-finale bereikt, was zichtbaar opgelucht en enthousiast. "Ik kan het nog steeds niet geloven. Dit is het toernooi waar ik als kind van droomde", klonk hij na afloop vol trots. "Ik voelde dat Novak niet op zijn best was, maar ik probeerde vooral mijn eigen spel te spelen en me te focussen op de belangrijke momenten."

De prestatie van Sinner maakte ook indruk op Alcaraz, die zich eveneens voor de finale plaatste. "Novak verslaan is altijd moeilijk, maar zo overtuigend winnen op Wimbledon is bijzonder. Jannik speelt op een heel hoog niveau", aldus de Spanjaard. Met de finale tussen Sinner en Alcaraz staat er zondag een duel gepland tussen twee van de grootste talenten in het moderne tennis, die de komende jaren ongetwijfeld de nieuwe leiders van het mannen-tennis zullen worden.

