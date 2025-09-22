De Spaanse rechtbank heeft een man veroordeeld die de zus van tennislegende Rafael Nadal stalkte. Hij viel haar lastig op verschillende manieren, wat beangstigende momenten opleverde.

Toen een Duitse man het telefoonnummer van Maribel, de zus van de voormalig toptennisser, bemachtigde, ging het helemaal fout. Hij reisde meerdere malen af naar de tennisacademie op Mallorca die door haar wordt geleid. Daarnaast bestookte hij haar met ongewenste telefoontjes en dreigende berichten.

Een bericht luidde: “Ik zal niet meer van je kunnen houden, ik ga je pijn doen", zo meldt Express. In een ander van de verontrustende berichten, die vaak ’s nachts werden gestuurd, schreef hij dat hij het bloed van het 36-jarige slachtoffer wilde proeven.

Beperkte vrijheid

De vele telefoontjes en berichten beperkten Maribels persoonlijke vrijheid en bezorgden haar langdurige gevoelens van angst en onrust. De impact was zo groot, zowel privé als professioneel, dat ze nooit alleen op pad kon gaan. Soms werd ze vergezeld door haar vader, soms door een vriendin en op andere momenten door beveiligingspersoneel van het tenniscentrum – niet alleen van en naar haar werk, maar ook bij andere dagelijkse activiteiten.

De aanklagers hadden zes maanden cel en een straatverbod van drie jaar geëist voor de Duitse man. In het vonnis stond dat hij bijna elke dag verscheen bij het tennistrainingscentrum van Rafael Nadal in zijn geboortestad Manacor, waar Maribel werkt als adjunct-directeur.

Niet de cel in

Hij werd schuldig verklaard aan intimidatie nadat hij zijn daden had toegegeven. De rechter schorste de celstraf omdat hij in Spanje nog niet eerder was veroordeeld en zijn fouten had erkend. Daarom kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden. Volgens de rechter liet zijn gedrag niet zien dat hij ‘gevaarlijk’ was en was het aannemelijk dat hij geen nieuwe misdrijven zou plegen.

De fout ingaan

De rechter maakte de veroordeelde stalker wel duidelijk dat hij alsnog direct de gevangenis in moet als hij binnen twee jaar weer in de fout gaat. Naast de voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden kreeg de man ook een straatverbod van twee jaar opgelegd, dat hem verbiedt contact op te nemen met Maribel of binnen 300 meter van haar woning of werkplek te komen.