Andy Murray heeft een wel heel opvallend verhaal gedeeld over een stalker die hem volgde. Een vrouw die in het hotel werkte waar de Engelsman verbleef, kwam wel heel dicht in de buurt bij haar idool.

Tegenover The Guardian vertelt Murray over de medewerkster van een hotel die hem obsessief volgde. "Tijdens een van de toernooien die ik speelde, verbleef ik in een hotel. Ik had een bordje met niet storen op de deur, maar zij kwam toch binnen. Ze ging op mijn bed zitten en begon over mijn arm te strelen. Het was zeven uur in de ochtend en ik was nog aan het slapen", vertelt Murray over de medewerkster van het hotel.

Murray was daarna echter nog niet van haar af. De hotelmedewerkster zorgde ervoor dat ze in meer hotels verscheen, zo ook in Rotterdam tijdens het bekende tennistoernooi. "Ze verscheen ineens tijdens meerdere toernooien in de hotels waar ik verbleef in Rotterdam en Barcelona. Ik weet niet of het iets is wat fans echt doen, maar ik vond het best extreem wat er toen gebeurde", zei een eerlijke Murray.

Beveiliging tijdens tennistoernooien

Het team van Murray meldde het incident bij de organisatie ATP en er werd besloten om actie te ondernemen. "Wij willen alle spelers aanmoedigen om een stalkingsincident te melden bij de onze organisatie of de toernooileiding. Wij zullen het team en de speler ondersteunen om zo'n incident ook te melden bij de autoriteiten in het land waar het zich heeft voorgevallen."

Emma Raducanu

Het meeste recente geval van stalking in de tennissport was het incident rond Emma Raducanu. De topspeelster werd gestalkt tijdens het ATP-toernooi in Dubai. Raducanu meldde dat er een stalker aanwezig was, maar de man kreeg het toch voor elkaar om op de tribune te zitten. Toen de Britse speelster de stalker zag tijdens haar wedstrijd, barstte ze op de baan in tranen uit.