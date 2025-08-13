Het masterstoernooi van Cincinnati verloopt alles behalve vlekkeloos. Na stroomstoringen, een brand en medische incidenten werden de partijen van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) uitgesteld vanwege een nieuw probleem.

De weersomstandigheden zorgden dinsdag al voor veel problemen bij tennissers. Zo moest Arthur Rinderknech opgeven nadat hij tijdens de wedstrijd in elkaar zakte omdat hij de hitte niet meer aan kon. De beelden maakten veel los, ook bij zijn tegenstander Felix Auger-Aliassime. Die was ook niet te spreken over de omstandigheden. "Het voelt alsof we in een oven zitten", zei hij. Later had Francisco Comesana medische hulp nodig vanwege de hoge temperaturen.

Zijn partij tegen Reilly Opelka moest vervolgens ook nog worden stilgelegd omdat het plots begon te regenen. Na een pauze kon de wedstrijd nog wel worden uitgespeeld. Dat was niet het geval bij de partij tussen Jessica Pegula en Magda Linette.

De weersomstandigheden werden zo zwaar dat de wedstrijd na twee sets (7-6, 3-6) werd uitgesteld. Ook de andere partijen werden afgelast vanwege de plotselinge storm. Op beelden is te zien dat de baan volledig is overstroomt. De planning voor woensdag moet daarom worden aangepast, meldt de organisatie. "Door de regen wordt er niet meer gespeeld."

Lightning illuminates the sky as rain falls during the Cincinnati Open.

Play was suspended due to inclement weather.

📷 for @usatodaysports pic.twitter.com/JEWReCCxK4 — Doster (@aarondoster) August 13, 2025

Brandalarm en storingen

De chaos is daarmee compleet in Cincinnati. Door een brand bij een generator was er op maandag een stroomstoring geweest, waardoor ook andere wedstrijden 75 minuten later begonnen. De rookpluim trok over het terrein en brandweerwagens kwamen ter plaatse.

Vervolgens waren er ook storingen met het lijnensysteem en ging tijdens de partij van Jannik Sinner plots het brandalarm af. Sirenes galmden, lichten flitsten, maar Sinner en Gabriel Diallo besloten door te spelen. De winst ging naar de nummer één van de wereld.