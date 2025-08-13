Jessica Pegula, momenteel nummer vier van de wereld, heeft fel uitgehaald naar de organisatie van de US Open. De Amerikaanse is volgende week van de partij in het vernieuwde gemengd dubbeltoernooi, maar is allerminst te spreken over de manier waarop de grote veranderingen zijn doorgevoerd.

Volgens Pegula zijn de wijzigingen zonder enige vorm van overleg met de spelers doorgevoerd. "We dachten: oké, jullie zijn gewoon eigenwijs geworden en hebben het format veranderd zonder het iemand te vertellen. Jullie hebben het gewoon gedaan", zei de 31-jarige in aanloop naar het toernooi in Cincinnati tegenover het Britse Express. Een van die veranderingen is het nieuwe 'fast four'-scoresysteem, waarbij een set al na vier gewonnen games wordt beslist.

Onvrede groeit

Pegula is komend toernooi gekoppeld aan landgenoot Tommy Paul, maar benadrukt dat haar kritiek niet op het concept zelf is gericht. "Ik denk dat het een heel leuk evenement gaat worden en dat de fans er echt van zullen genieten", zegt ze. "Maar het had zoveel beter gekund als de communicatie gewoon op orde was geweest."

Ook andere toptennissers hebben hun onvrede uitgesproken. Titelverdedigers Andrea Vavassori en Sara Errani beschuldigden de organisatoren eerder al van een gebrek aan respect voor de spelers. Dubbelkampioene Katerina Siniaková vond het 'veelzeggend' dat zij en haar partner, beiden ooit nummer één van de wereld in het dubbelspel, niet eens meedoen.

Pegula schrijft eigen succesverhaal ondanks familiefortuin

Pegula, wiens vader Terry een geschat vermogen heeft van ruim 6 miljard euro en eigenaar is van onder meer NFL-team Buffalo Bills en ijshockeyploeg Buffalo Sabres, groeide op in een sportfamilie met enorme financiële middelen. Ondanks dat fortuin heeft de 31-jarige haar eigen weg naar de tenniswereldtop gevonden.

In het enkelspel stond Pegula meerdere keren in de kwartfinales van Grand Slams, won ze drie WTA-titels en bereikte ze de derde plaats op de wereldranglijst. Vorig jaar haalde ze bovendien de finale van de US Open in het enkelspel, haar beste prestatie op een Grand Slam tot nu toe. In het dubbelspel bereikte ze zelfs de nummer 1-positie en won ze zeven titels, waarvan meerdere samen met landgenote Coco Gauff.

Nieuw format trekt toppers als Alcaraz en Djokovic

Het vernieuwde gemengd dubbeltoernooi wordt gespeeld in de week voorafgaand aan het hoofdtoernooi van de US Open. Slechts zestien koppels doen mee: acht via hun gecombineerde enkelspelranglijst en acht via wildcards. Onder die wildcards zitten grote namen als Emma Raducanu en Carlos Alcaraz, en Novak Djokovic met Olga Danilovic.

Ondanks alle kritiek verwacht Pegula dat het publiek het spektakel zal omarmen. "Ik denk dat de fans enthousiast zullen zijn. Maar als spelers boos zijn omdat ze niet kunnen meedoen, of omdat ze denken dat het alleen om geld draait, dan heb je gewoon een probleem", sluit ze af.