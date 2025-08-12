De hoge temperaturen tijdens het masterstoernooi van Cincinnati blijven voor enorme problemen zorgen. Tennisser Francisco Comesana had dinsdag tijdens zijn wedstrijd in de derde ronde plotseling een medische behandeling nodig. Datzelfde overkwam Arthur Rinderknech een dag eerder al.

Comesana verloor tegen de boomlange Amerikan Reilly Opelka de eerste set via een tiebreak, maar brak in de tweede set bij 3-3 zijn tegenstander en serveerde daarna om de voorsprong te vergroten. De Argentijn won het eerste punt, maar toen ging het ineens helemaal mis.

De tennisser leek te willen gaan serveren, maar besloot dat uiteindelijk toch niet te doen en liep naar zijn bankje. Daar keek de umpire natuurlijk ook van op, maar hij zag al heel snel dat er iets serieus aan de hand was met Comesana. Hij voelde zich helemaal niet lekker en dus bracht een ballenmeisje een spuugzakje naar de tennisser toe. Ook werd de dokter de baan opgeroepen.

Later nog een onderbreking

Comesana kreeg een enorme zak met ijs in zijn nek om wat af te koelen en ook werd zijn bloeddruk gemeten. De Argentijn verdween vervolgens ook nog even terug de catacomben in. De onderbreking duurde uiteindelijk ruim tien minuten, maar daarna speelde Comesana wel gewoon weer verder.

Dat deed hij zeer verdienstelijk, want de Argentijn won de tweede set en kwam in de derde set van een 4-1 achterstand terug tot 4-4. Toen hij bij een 5-4 achterstand serveerde om in de partij te blijven, werd de wedstrijd opnieuw onderbroken. Deze keer was dat niet doordat een speler het door hitte begaf, maar doordat het plotseling begon te regenen. Opnieuw deed de pauze Comesana goed, want nadat hij drie matchpoints wegwerkte, won hij de partij.

Hitte teistert toernooi in Cincinnati

Het is in Cincinnati al de hele week rond de 30 graden en dat zorgt voor veel problemen, met name bij partijen die op het midden van de dag worden gespeeld. Daniil Medvedev had het eerder al zo warm dat hij zijn hele hoofd in een koelbox stopte en op maandag begaf Rinderknech het in zijn partij tegen de Felix Auger-Aliassime. De Fransman stortte in elkaar en moest uiteindelijk opgeven. Zijn Canadese tegenstander sprak zich vervolgens uit over de erbarmelijke omstandigheden.