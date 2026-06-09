Nederlandse turnster Lieke Wevers heeft een nieuwe stap in haar carrière aangekondigd. Ze hintte onlangs al op een ingrijpende verandering en nu blijkt ze een buitenlands avontuur aan te gaan.

Wevers is door de Spaanse turnbond RFEG toegevoegd aan de technische staf bij het vrouwenturnen op het nationale trainingscentrum in Madrid. Dat meldt de bond op de website. Ook de vriend van Wevers, de Russische turncoach Anton Stolyar, is toegevoegd aan de staf.

Cryptisch bericht

Afgelopen week hintte de 34-jarige Wevers in een cryptisch bericht op Instagram Stories al op een nieuwe stap in haar loopbaan. "Dit is misschien de laatste week dat ik het Oranje op mijn arm draag. En dat is voor dit moment het meest open dat ik kan zijn over deze kwestie", schreef ze vorige week donderdag.

Nieuwe rol

De drievoudig olympiër gaat zich in Spanje vooral richten op het delen van haar internationale ervaring, artistieke kwaliteiten en technische visie. Stolyar krijgt volgens het bericht van de Spaanse bond een leidinggevende rol binnen het programma. De coach, die onder meer jarenlang actief was bij de Russische bond, moet volgens RFEG het prestatieniveau van de Spaanse turnsters verhogen.

"Met de komst van deze twee professionals zet de RFEG een stap voorwaarts in de olympische voorbereiding met een technisch team dat klaar is om de verschillende uitdagingen van deze cyclus aan te gaan", meldt de Spaanse bond op de site.

Ervaring als coach

Wevers was in 2023 ook al eens actief als coach, destijds bij de Noorse club Oslo Turn. In die periode kwam ze er gaandeweg achter dat ze nog niet klaar was met turnen en richtte ze zich uiteindelijk op een rentree in wedstrijdverband. In 2024 keerde ze bij het EK terug op het internationale podium.

Een paar maanden later plaatste ze zich ook voor de Olympische Spelen in Parijs. Sindsdien turnde ze geen wedstrijd meer. Haar tweelingzus Sanne Wevers werkt momenteel aan een comeback en richt zich op de WK in eigen land, in oktober in Rotterdam. Zij werd in 2016 olympisch kampioene op de balk.

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