Sanne Wevers verdween na de Olympische Spelen van 2024 in Parijs ineens uit beeld. De Nederlandse topturnster, die acht jaar eerder in Rio de Janeiro nog olympisch kampioene werd op de balk, maakt echter nu haar eerder aangekondigde comeback.

Turnster Sanne Wevers (34) is weer opgenomen in de Oranjeselectie. Dat meldt turnbond KNGU. Wevers werd volgens een woordvoerder van de bond toegevoegd aan Oranje op basis van een 'intern testmoment' waarin haar niveau werd beoordeeld. Met haar plek in de selectie is Wevers automatisch ook geplaatst voor de NK turnen van 27 en 28 juni. Hoewel ze vooralsnog op de deelnemerslijst voor de Nederlandse titelstrijd staat, is het nog onbekend of ze daar daadwerkelijk in actie komt.

De olympisch balkkampioene van 2016 kondigde in april dit jaar haar comeback al aan en gaf aan zich te richten op de wereldkampioenschappen in eigen land, oktober dit jaar in Rotterdam. "Wat me het meest motiveert aan deze terugkeer is niet het einddoel, maar het proces ernaartoe", zegt Wevers, de oudere tweelingzus van collega-turnster Lieke.

'Het voelt bijzonder'

"Elke dag opnieuw werken aan iets dat veel aandacht, discipline en precisie vraagt. De afgelopen jaren heb ik veel geleerd over presteren, maar uiteindelijk leer je het meeste door het weer daadwerkelijk te doen. Het voelt bijzonder om weer onderdeel te zijn van de Oranjeselectie en om dat proces opnieuw aan te gaan."

Wevers turnde sinds de Olympische Spelen van Parijs in 2024 geen wedstrijd meer. In de Franse hoofdstad turnde ze met een elleboogblessure die ze tien dagen voor het toernooi had opgelopen. Ze slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de balkfinale. De revalidatie duurde negen maanden.

WK turnen in eigen land

De WK turnen vinden tussen 17 en 25 oktober plaats in Rotterdam. In 2010 deed Wevers ook al mee aan het WK in eigen land. Met de Nederlandse vrouwenploeg werd ze toen negende. Tijdens de WK van 2010 turnde Wevers haar eigen element op balk: de dubbele pirouette met gestrekt geheven been werd officieel erkend en opgenomen in de 'code of points' als de 'Wevers'.

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