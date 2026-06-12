Turnster Lieke Wevers kwam onlangs naar buiten met een cryptisch bericht over haar toekomst. Daarna werd bekend dat ze aan de slag ging bij de Spaanse bond, al was niet helemaal duidelijk wat dat voor haar eigen sportcarrière zou betekenen. Vrijdag maakte Wevers aan alle geruchten een einde door zelf duidelijkheid te scheppen.

Begin deze week maakte Lieke Wevers, die namens Nederland meermaals deelnam aan de Olympische Spelen, bekend dat ze aan de slag gaat bij de technische staf van de Spaanse turnbond RFEG. Die overstap maakte ze samen met haar Russische vriend, coach Anton Stolyar. Aangezien Wevers eerder ook al even actief was als coach, maar vervolgens weer terugkeerde als atlete, was het nog maar de vraag of ze daadwerkelijk zou stoppen.

Definitief besluit

Daar geeft ze vrijdag zelf antwoord op. "Met het aanvaarden van mijn nieuwe rol als coach in Spanje komt er tegelijkertijd een einde aan mijn carrière als actief turnster", schreef de 34-jarige Wevers in een uitgebreid bericht.

"Ik kijk ernaar uit om alles wat de sport mij heeft geleerd mee te nemen naar mijn nieuwe rol als coach. Niet alleen de kennis over prestaties, maar ook de lessen over menselijkheid, samenwerking, plezier, verantwoordelijkheid en veerkracht. Want uiteindelijk zijn dat de dingen die voor mij altijd de meeste betekenis hebben gehad, binnen en buiten de sport", aldus de drievoudig olympiër.

Nieuw begin

Op haar eigen sociale kanalen blikt Wevers terug op de lange tijd die ze actief was als turnster. Als klein meisje begon ze en na bijna dertig jaar de sport te hebben bedreven, komt er voor haar nu een eind aan. "Eén verhaal komt tot een einde & een nieuwe begint. Dankjewel allemaal, ontzettend bedankt, vanuit het diepste van mijn hart", schrijft de Friezin.

Wevers was nagenoeg haar hele carrière actief samen met haar tweelingzus Sanne. Terwijl haar zus in 2016 individueel goud pakte op de Zomerspelen, was Lieke altijd een gewaardeerde kracht binnen de Nederlandse turnselectie. Samen werden ze getraind door hun vader Vincent, die meermaals slecht in het nieuws kwam in verband met grensoverschrijdend gedrag. Toch bleven de tweelingzussen hun vader altijd trouw. Vader Vincent werd uiteindelijk vrijgesproken en heeft zijn dochter geïnspireerd om hem achterna te gaan als coach.

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