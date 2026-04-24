Voormalig olympisch turnkampioene Sanne Wevers (34) werkt aan een comeback. Dat levert euforische momenten op, zo blijkt uit een update op haar socials.

Wevers focust zich op de wereldkampioenschappen in eigen land. De olympisch balkkampioene van 2016 turnde sinds de Olympische Spelen van Parijs in 2024 geen wedstrijden meer. Wevers turnde in Parijs met een elleboogblessure die ze tien dagen voor het toernooi opliep en slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de balkfinale. De revalidatie duurde negen maanden.

"Ik miste heel erg dat ik mezelf tot het uiterste moest drijven", zegt Wevers bij de NOS. "Dat je elke dag opstaat met het idee: vandaag moet ik er het maximale aan doen om mijn doel te bereiken en de beste versie van mezelf te zoeken."

Vliegen

Deze week liet ze op Instagram zien dat ze het echt niet verleerd is. Wevers doet een oefening waarbij ze van een kleiner rek naar een groter rek katapulteert. "Ik kan weer vliegen!", schrijft ze erbij.

In de post daarvoor legt ze uitvoerig en beeldend uit, wat haar heeft bewogen om terug te keren in de atletiek. "Ik dacht dat een comeback ging over nog één keer presteren. Nog één keer laten zien wat je kunt. Maar afgelopen jaar heb ik iets anders ontdekt", schrijft ze.

Het proces

"Het gaat mij eigenlijk niet eens alleen om het resultaat. Het gaat om alles wat daarvoor nodig is. Om het proces. Om elke dag opnieuw kiezen om ervoor te gaan. Ik merk dat ik alles wat met presteren te maken heeft echt wil voelen. Niet alleen beter worden, maar begrijpen wat het met me doet. Elke dag stel ik mezelf dezelfde vraag: waar kan ik vandaag een klein verschil maken? Wat is dat ene stapje dat me een beetje dichterbij brengt? En misschien nog wel het moeilijkste: kun je blijven geloven in iets wat je nog niet ziet?"

Het gaat haar kortom meer om het proces dan om de eventuele uitkomsten. Ze schrijft: "En als dat me brengt naar een WK in eigen land, dan wil ik daar staan en natuurlijk het liefst voelen dat alles samenkomt. Maar wat het voor mij echt bijzonder maakt, is dat ik elke dag weer mag kiezen om ergens volledig voor te gaan. Zonder te weten waar het eindigt. En dat…is precies waarom ik het doe."