Glory werkt toe naar de ontknoping van het Last Heavyweight Standing-toernooi wat zaterdag plaats vindt. Acht zwaargewichten gaan uitmaken wie de nieuwe kampioen gaat worden. Waar je het evenement kan kijken, is wel wat anders. Sportnieuws.nl legt je uit waar je de gevechten kan zien.

Het Last Heavyweight Standing-toernooi begon met 32 zwaargewichten en na meerdere partijen zijn er daar nu nog acht van over. Deze acht knokkers moeten een kwartfinale, een halve finale en een finale doorstaan om zich The Last Heavyweight Standing te mogen noemen. Diegene krijgt niet alleen een prachtige geldprijs van 500.000 dollar, de vechter die wint is ook nog eens de nieuwe zwaargewichtkampioen van Glory. Die titel is vacant doordat Rico Verhoeven vorig jaar zijn vertrek bij de organisatie aankondigde.

Aan de hand van de volgende vier kwartfinales wordt de winnaar zaterdagavond bekend gemaakt:



- Anis Bouzid vs Errol Zimmerman

- Miloš Cvjetićanin vs Sofian Laïdouni

- Mory Kromah vs Michael Boapeah

- Tariq Osaro vs Nidal Bchiri

Waar kan ik Glory Last Heavyweight Standing zien?

Vroeger werden alle gevechten van Glory nog live uitgezonden door Videoland, maar die deal is inmiddels voorbij. Het Last Heavyweight Standing-evenement zal nu te zien zijn via Kijk.nl. Daar kunnen kijkers via pay-per-view het evenement bekijken. Deze techniek komt uit Amerika en houdt in dat je een eenmalige pas koopt voor het evenement bij Kijk.nl. De eenmalige pas kost 19,99 euro en na betaling kun je alle gevechten die Glory op de kaart heeft staan tijdens Glory 105 bekijken. Vanaf 17:00 uur gaat de stream open en kunnen pay-per-view-kopers de gevechten zien.

Alle gevechten van Glory 105

Naast het Last Heavyweight Standing-toernooi staan er ook nog een aantal aantrekkelijke andere gevechten op de kaart:

Mohammed Hamdi vs Emin Ozer

Stefan Latescu vs Enrico Pellegrino

Serdar Eroglu vs Vasile Amaritei

Luis Tavares vs Alin Nechita

André Santos vs Deniz Demirkapu

Hamicha - Brice Kombou

Bahram Rajabzadeh vs Cristian Ristea

Glory 105 wordt gehouden in het Gelredome in Arnhem. Daar zal bekend worden wie de opvolger zal zijn van Verhoeven. Voor het eerst in jaren krijgt Glory een nieuwe zwaargewichtkampioen, alleen nog de vraag wie boven komt drijven en de Last Heavyweight Standing wordt.