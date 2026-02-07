Mory Kromah is de nieuwe zwaargewichtkampioen van Glory. De 26-jarige kickbokser versloeg zaterdagavond Michael Boapeah en Tariq Osaro in kwartfinale en halve finale van het Last Heavyweight Standing toernooi. In de finale zou hij het opnemen tegen Miloš Cvjetićanin, maar die moest zich met een blessure afmelden, waardoor Kromah automatisch de titel won. Lees alle hoogtepunten hier terug.

Geen finale! Mory Kromah krijgt titel cadeau

Een hele plotselinge ontknoping in het Gelredome! De finale van het toernooi stond op het punt van beginnen toen opeens werd aangekondigd dat Mory Kromah de nieuwe zwaargewichtkampioen is. Miloš Cvjetićanin, die eerder deze avond geblesseerd raakte aan zijn teen, die opeens recht omhoog stond en vermoedelijk gebroken is, heeft zich moeten afmelden voor de finale.

Mory Kromah is de tweede finalist

Miloš Cvjetićanin krijgt zijn zin! Hij staat tegenover Mory Kromah in de toernooifinale. De partij betreft een rematch. Tijdens Glory Collision 7 in december 2024 stonden de twee eerder tegenover elkaar. Toen won Kromah. Laatstgenoemde nam het in de halve finale op tegen een zeer vermoeide Tariq Osaro. Met een aantal rake high kicks wist Kromah de jury te overtuigen tot een unanieme beslissing. Dat betekent dat de nieuwe kampioen binnen de zwaargewichtdivisie van Glory een lichtzwaargewicht-kickbokser zal zijn.

De eerste finalist is bekend

Miloš Cvjetićanin is de eerste finalist van het toernooi. De Serviër, die hard werd aangemoedigd door zijn fanatieke Servische achterban, had het zwaar tegen Anis Bouzid, maar gaf alles wat hij in zich had. Analisten Melvin Manhoef en Remy Bonjasky vermoedden dat de laatste twintig seconden van het gevecht, waarin Cvjetićanin alles gaf, doorslaggevend waren voor de jury. Cvjetićanin hoopt op een rematch tegen Mory Kromah in de finale.

De eerste brute knock-out is een feit!

Tariq Osaro mag de eerste knock-out van de avond achter zijn naam zetten. De Nigeriaan is aan een ongekende reeks bezig. Hij sloeg tot nu toe al zijn tegenstanders in het Last Heavyweight Standing-toernooi knock-out. Eerder waren Benjamin Adegbuyi, Sofian Laïdouni en Luigj Gashi slachtoffer van hem. Zaterdagavond moest ook Nidal Bchiri, zijn teamgenoot van Mikes Gym, eraan geloven. Met een rechterhoek maakte Osaro abrupt een einde aan de wedstrijd. Cookie treft Mory Kromah in de halve finale.

Mory Kromah trekt aan het langste eind

De partij tussen Mory Kromah en Michael Boapeah was er een waar op voorhand veel fans naar uitkeken. "Twee publiekslievelingen die hier staan te kickboksen en ze kunnen het ook nog goed", verwoorde analist Remy Bonjasky het treffend in zijn commentaar. Het gevecht ging zeer gelijk op, waarbij Boapeah het vooral moest hebben van calf kicks en Kromah van knietjes. Na drie rondes was het Kromah die aan het langste eind trok.

Miloš Cvjetićanin met blessure alsnog te sterk

Het publiek heeft nu al waar gekregen voor zijn geld. Miloš Cvjetićanin ontpopt zich langzaam maar zeker steeds meer tot een publiekslieveling in Nederland. De teen van de Serviër stond opeens recht omhoog en bleek uit de kom te zijn. Het gevecht werd stilgelegd, waarna de dokter de teen weer op zijn plaats zette en het gevecht kon worden hervat. Cvjetićanin had duidelijk last, maar kreeg het alsnog voor elkaar om een knockdown uit te delen aan Laïdouni. De Serviër neemt het in de halve finale op tegen Bouzid.

Anis Bouzid profiteert van vermoeide Errol Zimmerman

Anis Bouzid begon het sterkst aan de wedstrijd, maar halverwege de eerste ronde nam Errol Zimmerman het initiatief volledig over. De Bredanaar liet andermaal zijn kracht zien met een combinatie van harde stoten en trappen. Bouzid was zichtbaar aangeslagen, maar bleef overeind en wist vanaf de tweede ronde het gevecht te kantelen. Zimmerman had zijn krachten duidelijk verbruikt in de openingsronde. Vanaf de tweede ronde begon hij zichtbaar te zuchten en te hijgen van vermoeidheid, waardoor Bouzid de tweede en derde ronde naar zich toe kon trekken.

Alle gevechten

Naast het Last Heavyweight Standing-toernooi staan er ook nog andere gevechten op de kaart: