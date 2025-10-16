Er wordt steeds meer duidelijk over de plotselinge dood van Ricky Hatton. De bokslegende overleed vorige maand op 46-jarige leeftijd. Nu blijkt dat zijn manager hem vond.

Begin juli kondigde de 46-jarige Hatton aan dat hij zou terugkeren naar de ring voor een demonstratiewedstrijd in Dubai op 2 december. De voormalige wereldkampioen leek in goede vorm en was naar eigen zeggen "nog nooit beter" geweest. Op 12 september zag zijn familie hem voor het laatst. Zoon Campbell zei dat zijn vader fysiek en mentaal in orde was.

Nadat Hatton een dag later een afspraak miste, gingen de alarmbellen af bij zijn manager en goede vriend Paul Speak. Op 14 september trof hij de bokser dood aan in zijn huis. "De lichten waren niet aan, wat ik vreemd vond. Ik dacht dat hij zich had verslapen", verklaarde hij later. "Ik ging naar binnen – ik heb een sleutel – en riep: 'Rick, Rick, wakker worden!' Ik hoorde muziek boven, en toen zag ik hem. Ik had even tijd nodig om het te verwerken."

Begrafenis

"Hartverscheurend is niet eens het juiste woord. Ondanks zijn eerdere worstelingen was hij niet alleen in het leven en keek hij uit naar wat zou komen", reageerde zijn zoon na het verlies. Op 10 oktober werd de bokslegende begraven. Daarbij waren veel bekendheden aanwezig, onder wie Tyson Fury en Wayne Rooney.

Doodsoorzaak

Dagen na Hattons begrafenis werd de doodsoorzaak bekend Op 16 oktober werd tijdens een zitting in de Stockport Coroner’s Court vastgesteld dat de doodsoorzaak zelfdoding was door ophanging.