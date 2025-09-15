Droevig nieuws uit de bokswereld: voormalig wereldkampioen boksen Ricky Hatton is op 46-jarige leeftijd overleden. De Engelsman, die de bijnaam The Hitman droeg, gold als een van de meest succesvolle én geliefde boksers van zijn generatie. In december wilde hij nog zijn rentree in de ring maken.

De politie van Manchester meldde zondag dat in de ochtend een lichaam was aangetroffen in een woning in Hyde, een district van de stad. "We behandelen de dood als niet-verdacht", aldus een woordvoerder. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt.

Succesvolle carrière

De Brit kende een glansrijke start van zijn carrière, waarbij hij 43 zeges op rij boekte, tot Floyd Mayweather Jr. hem in 2007 de eerste nederlaag toebracht. Twee jaar later volgde een harde knock-out tegen Manny Pacquiao. Toch bleef zijn palmares indrukwekkend: 45 overwinningen in 48 partijen.

Hatton veroverde dan ook de nodige titels tijdens zijn carrière. Zo won hij onder meer de WBA-, IBF- en IBO-titels in het licht-weltergewicht en de WBA-wereldtitel bij de weltergewichten. Zijn meest memorabele zege boekte hij in 2005, toen hij de Australische topbokser Kostya Tszyu versloeg en de IBF-titel in de wacht sleepte.

Bezig met comeback

Na zijn afscheid bleef Hatton sterk verbonden met de bokswereld. Eerder dit jaar kondigde hij aan terug te keren in de ring tijdens een speciaal evenement in Dubai. Fans reageerden enthousiast op deze aangekondigde comeback, die bedoeld was als eerbetoon aan zijn nalatenschap in de sport. De Brit was de afgelopen maanden zelfs al bezig met het werken aan zijn fysieke en mentale voorbereiding.

Rouw

Zijn plotselinge overlijden heeft diepe rouw teweeggebracht in de sportwereld. Op Instagram eerde boksbond WBA de voormalig bokser. "Een ware kampioen, een ontembare geest en een legende binnen de bokssport. Jouw nalatenschap leeft voort in elk gevecht en in de harten van fans wereldwijd", zo leest het bericht.