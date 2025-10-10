De bokswereld nam vrijdag afscheid van Ricky Hatton, een van de meest geliefde vechters van zijn generatie. Duizenden fans stonden langs de straten van Manchester om hun idool uit te zwaaien. Onder de aanwezigen waren ook grote namen als oud-voetballer Wayne Rooney en wereldkampioen zwaargewicht Tyson Fury, die meteen de show stal met zijn opvallende verschijning.

De ceremonie vond plaats in de kathedraal van Manchester, niet ver van de wijk waar Hatton opgroeide. De oud-wereldkampioen overleed op 8 september, op 46-jarige leeftijd, kort voor zijn geplande comeback in Dubai. Voor veel fans was Hatton meer dan een bokser: hij was een volksheld, iemand die met zijn vechtlust en openheid over mentale problemen een generatie inspireerde.

De rouwstoet trok vervolgens door de straten van Manchester, langs plekken die belangrijk waren in Hattons leven, van zijn favoriete pub tot de boksschool waar hij zelf jarenlang jonge talenten trainde. Duizenden mensen stonden langs de route om bloemen te leggen of te applaudisseren toen de kist voorbijkwam.

Fury eert oude vriend op bijzondere wijze

Fury, zelf ook geboren en getogen in Manchester, verscheen bij de uitvaart in een allesbehalve traditioneel pak. Op zijn donkerblauwe kostuum stonden tientallen afbeeldingen van zichzelf afgebeeld, van iconische momenten uit zijn carrière tot religieuze verwijzingen. Op één foto zat hij op een troon met een kroon op zijn hoofd, op een andere was hij te zien met zijn vrouw Paris tijdens hun huwelijk.

Fury en Hatton waren jarenlang goed bevriend. De zwaargewichtkampioen trainde regelmatig in Hattons sportschool en sprak vol bewondering over de voormalige wereldkampioen. "Ricky inspireerde mij als jonge jongen om te geloven dat ik iets kon bereiken in het boksen", vertelde Fury. "Ik wilde net als hij zijn. De ringwalks, de fans, de energie. Zonder Ricky Hatton zouden we in Engeland niet zoveel kampioenen hebben gehad."

Tyson Fury has arrived at Ricky Hatton's funeral 💔🕊️ pic.twitter.com/VDorcYAmUK — Daily Mail Sport (@MailSport) October 10, 2025

Een kampioen die meer naliet dan titels

Hatton, bijgenaamd The Hitman, won in zijn loopbaan 45 van zijn 48 gevechten en werd wereldkampioen in twee gewichtsklassen. Zijn agressieve stijl en charmante persoonlijkheid maakten hem tot een publiekslieveling, niet alleen in Groot-Brittannië maar ook daarbuiten.

Zijn dood liet een groot gat achter in de bokswereld. Hatton sprak in het verleden openlijk over zijn strijd met depressie en alcoholproblemen, maar bleef tot het einde geliefd bij fans en collega’s. Fury sloot zijn eerbetoon af met de woorden: "Rust zacht, Rick. Je was een echte kampioen, in en buiten de ring."