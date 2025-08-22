De bekende kickbokser Mohammed Jaraya heeft een schikking getroffen met justitie. De vechter werd afgelopen jaar opgepakt voor onder andere drugshandel en witwassen, maar doordat nu een deal is getroffen mag hij weer de ring in. Dat meldt Omroep Brabant.

Voor Jaraya was het belangrijk dat de zaak zo snel mogelijk afgehandeld zou zijn en dus trof hij een schikking. De kickbokser ontvangt nu strafvermindering en heeft een celstraf van veertig maanden opgelegd gekregen. Dit vanwege zijn rol in handel in harddrugs en het witwassen van geld, horloges en een auto. De advocaat van Jaraya denkt dat hij in totaal een half jaar de cel in zou moeten.

Arrestatie

In januari 2023 werd Jaraya opgepakt voor zijn betrokkenheid bij eventuele drugshandel en witwassen. Het ging om het voorbereiden van de import van drugs, maar ook om illegaal wapenbezit. Jaraya kwam in beeld bij de politie toen er aanslagen werden gepleegd op belangrijke plekken voor de vechter. Zo werd de oude slagerij van zijn vader onder vuur genomen en ook een sportschool waar hij veel trainde.

Waarom heeft de overheid dan een schikking getroffen met Jaraya? De belangrijkste reden is tijdwinst. De zaak van Jaraya loopt al sinds 2023 en beide partijen willen het zo snel mogelijk afgehandeld hebben. De kickbokser heeft beloofd om niet in beroep te gaan en zijn straf van veertig maanden te accepteren. In ruil daarvoor kreeg Jaraya dus strafvermindering, waardoor hij sneller weer de ring in kan om te vechten. De justitie laat de aanklacht voor wapenbezit nu vallen en verlaagt de straf voor import van harddrugs.

Mohammed Jaraya

Jaraya is een bekende kickbokser die al eens kampioen in het vedergewicht werd bij Enfusion. Daarnaast vocht hij ook veel partijen bij Glory en staat hij bekend om zijn explosieve stijl. In totaal pakte Jaraya 67 overwinningen in zijn loopbaan, waarvan hij er 37 won op knockout. Hij verloor slechts negen keer in zijn loopbaan.