In Bulgarije vond zaterdagavond het internationale vechtsportgala SENSHI 31 plaats op een wel heel bijzondere locatie: het Ancient Theatre van Plovdiv. In een oud Romeins theater, midden in een stad vol historie, werd zaterdagavond gevochten. Sportnieuws.nl was aanwezig bij het evenement, dat draaide om een sterk bezet 70 kilogram-toernooi én ook was er flink wat Nederlandse inbreng.

Die Nederlandse invloed was vooral rond de ring zichtbaar. Kickbokslegendes Ernesto Hoost, Semmy Schilt, Albert Kraus en Andy Souwer waren aanwezig als ambassadeurs van SENSHI. Hun rol geeft de organisatie extra uitstraling. Het zijn namen die zelf de sport jarenlang hebben gedragen op het hoogste niveau en nu betrokken zijn bij een platform waar nieuwe generaties vechters zich internationaal kunnen laten zien.

Voor Nederlandse fans was er ook sportief succes. Thomas Bridgewater, de oudere broer van GLORY-topvechter Levi Rigters, nam het in het zwaargewicht op tegen de Belg Asdren Gashi. Het werd een spannend en technisch gevecht waarin beide vechters weinig voor elkaar onderdeden. Bridgewater en Gashi werkten veel met lowkicks, combinaties en geduldig opgebouwde aanvallen.

Na drie rondes was er nog geen winnaar. De jury kwam niet tot een duidelijke beslissing, waardoor een extra ronde nodig was. Daarin wist Bridgewater het verschil te maken. De Nederlander trok de partij alsnog naar zich toe en boekte daarmee een belangrijke overwinning op internationaal podium. Voor Bridgewater was het een zege waarmee hij zichzelf nadrukkelijker liet zien, los van de bekende naam van zijn broer.

Grand Prix-toernooi

Het middelpunt van SENSHI 31 was het Grand Prix-toernooi tot 70 kilogram. In zo’n toernooi draait het om meer dan één goede partij. Vechters moeten meerdere keren op één avond presteren, herstellen en zich opnieuw aanpassen aan een andere tegenstander. Dat leverde in Plovdiv meerdere spannende partijen en extra rondes op.

De grote winnaar van het toernooi werd Angelo Volpe. De Italiaan, oud-GLORY-vechter, won de finale en kroonde zich tot winnaar van de SENSHI Grand Prix. In een zwaar toernooi bleef hij overeind en wist hij op de beslissende momenten het verschil te maken.

Adegbuyi onderuit tegen thuisfavoriet

Ook Benjamin Adegbuyi kwam in actie tijdens SENSHI 31. De ervaren zwaargewicht, jarenlang actief op het hoogste niveau in het kickboksen en voormalig trainingsmaatje van Rico Verhoeven, nam het op tegen de Bulgaar Daniel Dinev, die voor eigen publiek vocht. Adegbuyi begon sterk en zette druk, maar Dinev kwam beter in de partij en wist hem meerdere keren serieus te raken. Gesteund door het luidruchtige Bulgaarse publiek won Dinev uiteindelijk via unaniem jurybesluit.

SENSHI 31 bood daarmee een mix van internationale talenten, ervaren namen, Nederlandse legendes en een sterk toernooi. Toch bleef vooral de setting hangen. Een vechtsportgala in een oud Romeins theater in Plovdiv zie je niet vaak. Juist die combinatie van historie, sfeer en harde sport maakte het een bijzondere editie van SENSHI bijzonder.

