Rico Verhoeven heeft vorige week wereldwijd indruk gemaakt met zijn gevecht tegen Oleksandr Usyk. De Nederlander kan uitgroeien tot een legende in de sport, maar dan moet hij volgens oud-kickbokser Semmy Schilt wel zijn handen laten spreken.

Verhoeven nam afgelopen jaar afstand van zijn wereldtitel bij Glory en nam het vorige week op tegen de ongeslagen wereldkampioen in een andere sport. Als bokser maakte hij het Usyk erg lastig en dat maakte veel indruk. Ondanks zijn nederlaag werd de 37-jarige bestempeld als ongekroonde winnaar.

Ook Schilt heeft gezien wat de wereld van Verhoeven vond. "Ik denk wel dat hij een legend aan het worden is, ja", zegt de K-1-wereldkampioen tegen Sportnieuws.nl. Maar volgens hem moet Verhoeven daar zelf niet te veel in doorslaan. "Ik denk ook dat hij daar heel erg naar op zoek is. Daar moet hij mee uitscheiden."

'Stoppen met zoeken'

"Op een gegeven moment moet je gewoon stoppen met zoeken. Hij is nu force to be reckoned with (kracht die niet onderschat kan worden, red.), dat vindt hij van zichzelf. Dan denk ik van: Rico jongen, je hoeft dat niet te zeggen", aldus Schilt. "Dat heb ik wel vaker, ook bij interviews eerder in zijn carrière."

"Doe gewoon wat je doet", is zijn advies. "Je hoeft niets te benadrukken. Andere mensen doen dat wel."

Toekomst

De toekomst biedt Verhoeven in ieder geval veel mogelijkheden. Hij heeft naast topsport ook ambities in de filmwereld. Schilt heeft ook stappen gezet als acteur. Hij speelde in de films Nova Zembla en Amsterdam Heavy en tv-serie Flikken Maastricht.

"Als hij in de film wil, dan moet hij echt die keus maken", zegt Schilt. "Rico heeft nu zo veel verdiend. Die kan nu toch gewoon zijn eigen film maken? Hij kan gewoon zijn eigen pad kiezen."

