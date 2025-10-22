De beruchte Taiwanese boksster Lin Yu-ting heeft haar rentree in de ring gemaakt. Vorig jaar won ze goud op de Olympische Spelen in Parijs. Maar er was veel rondom Lin te doen, al was dat vooral in de schaduw van Imane Khelif.

Lin en - met name - Khelif waren onderwerp vanwege hun deelname aan de Spelen. De twee werden op eerdere bokstoernooien namelijk gediskwalificeerd vanwege hun te hoge testosteronwaarde. Dat zorgde voor geruchten over hun gender. Van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) mochten de twee boksen. Met succes, zo bleek: Lin en Khelif wonnen goud in hun gewichtsklassen.

Terugkeer in de ring

Door de Olympische Spelen kwam een enorme discussie op gang. Daardoor besloot World Boxing om vanaf afgelopen augustus een verplichte gendertest in te voeren voor grote toernooien. Khelif miste daardoor het WK, terwijl er ook een streep ging door de naam van Lin. De Taiwanese reageerde niet op de verplichte gendertest en vocht daarom tot voor kort lange tijd niet.

Ze deed mee aan de Nationale Spelen in eigen land, waar geen test voor nodig was. Lin kwam met ongelooflijk gemak door de eerste ronde. In de klasse tot 60 kilogram versloeg ze volgens Taiwanese media de pas 19-jarige studente Pan Yan-fei. Lin sloeg haar veel jongere tegenstander knock-out na 94 seconden, nadat de jonge bokser 'meerdere keren tegen het hoofd was geslagen en buiten adem leek'.

De coach van Pan gooide daardoor de handdoek in de ring, waarop de scheidsrechter de wedstrijd stopzette. De medische toestand van Lins tegenstander werd na de partij als stabiel omschreven.

Khelif lijnrecht tegenover World Boxing

Terwijl Lin misbruik maakt van de binnenlandse regels in Taiwan, onderneemt Khelif juridische stappen tegen de regels van World Boxing. Ze klopte aan bij sporttribunaal CAS, om het besluit van haar uitsluiting van evenementen aan te vechten.