Veelbesproken boksster Imane Khelif is terug in Parijs, waar ze vorig jaar olympisch kampioen werd. Dit keer heeft haar bezoek niet te maken met sport, maar met de Fashion Week in de Franse hoofdstad.

Daar maakt Khelif deze week haar debuut. Het is haar eerste bezoek aan het grote mode-evenement en heeft zich volledig in stijl uitgedost. De Algerijnse draagt een wit pak van zijde, van het Franse modehuis Chanel.

Ze zat dan ook front row bij de modeshow van het merk, dat de damescollectie Chanel voor het voorjaar van 2026 liet zien. Bij aankomst werd ze opgewacht door fotografen die een plaatje van haar wilden schieten.

Via Instagram blikt ze terug op een mooie avond. "Een onvergetelijke eer om aanwezig te mogen zijn bij de Parijs Fashion Week met het iconische modehuis Chanel", schrijft Khelif. "Ik wil mijn oprechte dankbaarheid uiten voor de briljante ontwerper Matthieu Blazy. Zijn creaties verlichtten dit geweldige evenement. Elegantie, erfgoed, kunst en viering van schoonheid."

Gezicht van cosmeticamerk

Khelif is de laatste tijd meer met haar uiterlijk bezig. Ze is sinds kort namelijk het gezicht van cosmeticamerk Bel*nco. De kampioene kreeg die eers vanwege haar zelfvertrouwen. "Zij belichaamt sterkte, veerkracht en elegantie. De perfectie reflectie van een huid met uitstraling."

Olympische Spelen

Khelif raakte vorig jaar zomer op bij Spelen in Parijs betrokken bij een enorme genderrel. Dat kwam met name door haar partij tegen Angela Carini kreeg. De Italiaanse verliet de ring na 46 seconden in tranen en vond het geen eerlijk gevecht. Khelif werd een jaar eerder nog uitgesloten op het WK in New Delhi. Ze kwam daar niet door een gendertest omdat ze een, voor een vrouw, te hoge testosteronspiegel had.

Het 'mannelijke' uiterlijk van de boksster deed mensen twijfelen of Khelif wel als vrouw geboren zou zijn. De boksster is volgens officiële bronnen inderdaad als vrouw geboren, maar wil zich niet laten testen. Het is namelijk mogelijk dat Khelif XY-chromosomen heeft, ondanks dat ze als vrouw geboren is.

Ondanks alle ophef wist ze het bokstoernooi in Parijs te winnen en kroonde ze zich tot olympisch kampioene.