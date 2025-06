In Thailand heeft zich een bizar incident voorgedaan tijdens een nog aparter evenement voor boksers. De knokker Ivan Parshikov deed mee aan een partij, waarbij je verplicht onder invloed van drugs moest zijn. Echter kreeg hij na afloop een onaangename verrassing: hij kreeg een elektrische schok.

Het incident vond plaats tijdens het Weed Boxing Event in Thailand. Vechters die mee doen aan partijen op dat evenement worden verplicht om voor de wedstrijd een joint met softdrugs op te roken, waardoor ze onder invloed zijn tijdens het duel. Het Weed Boxing Event wordt tegenwoordig gepromoot door Mike Tyson. De Amerikaanse vechtlegende gaf eerder al aan dat hij had gehoopt dat hij tijdens zijn carrière ook wiet rookte voordat hij aan een wedstrijd begon.

Bokslegende Mike Tyson duikt met vrouw op bij tennistoernooi, ziet landgenote verliezen Mike Tyson heeft een reisje naar Berlijn gemaakt. De 58-jarige bokslegende is op een tennistoernooi gespot met zijn vrouw aan zijn zijde. Hij kon het niet laten om Roland Garros-winnares Coco Gauff in actie te zien.

Elektrisch schok

De Russische Parshikov verkreeg bekendheid toen hij lang bij de vechtorganisatie ONE vocht, maar inmiddels richt hij zich dus op het boksen onder invloed van drugs. Dat gaat hem tot nu toe goed af. Parshikov is een van de sterren van de organisatie en ook zijn laatste partij wist hij te winnen, echter liep zijn manier van juichen een stuk anders dan verwacht.

Parshikov klom op de touwen van de ring om vervolgens in het zwembad te kunnen springen dat naast de boksring lag. Daarbij raakte de Rus een van de lampen die voor hem stond. Van die lamp kreeg Parshikov zo'n harde elektrische schok dat hij compleet verstijfde en terug op de grond stortte. Vervolgens bleef hij even roerloos liggen om vervolgens wel weer zelf op te kunnen staan. Daarna sprong hij ook nog eens het zwembad in, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.

Reacties

Online kwamen er veel reacties rondom het evenement met Parshikov die een elektrische schok kreeg. "Is zijn bijnaam nu opgeladen", grapte een van de fans over de Rus. Andere mensen vergeleken hem met een powerbank die was opgeladen voor de hele avond.